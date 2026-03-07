Isaac del Toro terminó como tercer lugar de la Strade Bianche 2026 y se alista para volver a la bicicleta el 9 de marzo, en la Tirreno-Adriático.
- Carrera Tirreno-Adriático | 9 al 15 de marzo de 2026
¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro en este año 2026?
La actividad de Isaac del Toro se reanuda este 9 de marzo cuando el ciclista mexicano entre en acción en la carrera Tirreno-Adriático.
Será del 9 al 15 de marzo, cuando el ciclista mexicano Isaac del Toro dispute la Tirreno-Adriático.
Será una carrera de siete etapas que unirá Lido di Camaiore con San Benedetto del Tronto.
¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2025?
En la edición 2025 de la Tirreno-Adriático, el ciclista mexicano Isaac del Toro terminó 19 en la clasificación general y sexto en la categoría juvenil.
Ambas categorías de la Tirreno-Adriático 2026 fueron ganadas por su entonces compañero de equipo, Juan Ayuso.
¿Cómo fue la carrera de Isaac del Toro en la Strade Bianche?
Isaac del Toro volvió a demostrar que está para grandes cosas, pues el ciclista mexicano culminó tercero en la clásica Strade Bianche.
Isaac del Toro terminó tercero, a 1:09 del ganador Pogacar, para firmar su mejor resultado en la Strade Bianche después de haber sido 33º en la edición de 2025.
Entre el ciclista mexicano y Pogacar se coló Paul Seixas, quien firmó una actuación sobresaliente para el Decathlon-CMA CGM Team.
Así quedó la clasificación de la Strade Bianche en su edición 2026.
- Tadej Pogacar | UAE Team Emirates-XRG | 4:45:15
- Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | +1:00
- Isaac del Toro | UAE Team Emirates-XRG | +1:09