Isaac del Toro terminó como tercer lugar de la Strade Bianche 2026 y se alista para volver a la bicicleta el 9 de marzo, en la Tirreno-Adriático.

Carrera Tirreno-Adriático | 9 al 15 de marzo de 2026

¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro en este año 2026?

La actividad de Isaac del Toro se reanuda este 9 de marzo cuando el ciclista mexicano entre en acción en la carrera Tirreno-Adriático.

Será del 9 al 15 de marzo, cuando el ciclista mexicano Isaac del Toro dispute la Tirreno-Adriático.

Será una carrera de siete etapas que unirá Lido di Camaiore con San Benedetto del Tronto.

Isaac del Toro, orgullo mexicano en el UAE Tour

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2025?

En la edición 2025 de la Tirreno-Adriático, el ciclista mexicano Isaac del Toro terminó 19 en la clasificación general y sexto en la categoría juvenil.

Ambas categorías de la Tirreno-Adriático 2026 fueron ganadas por su entonces compañero de equipo, Juan Ayuso.

¿Cómo fue la carrera de Isaac del Toro en la Strade Bianche?

Isaac del Toro volvió a demostrar que está para grandes cosas, pues el ciclista mexicano culminó tercero en la clásica Strade Bianche.

Isaac del Toro terminó tercero, a 1:09 del ganador Pogacar, para firmar su mejor resultado en la Strade Bianche después de haber sido 33º en la edición de 2025.

Entre el ciclista mexicano y Pogacar se coló Paul Seixas, quien firmó una actuación sobresaliente para el Decathlon-CMA CGM Team.

Así quedó la clasificación de la Strade Bianche en su edición 2026.