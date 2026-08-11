Inter Miami vs León siguen la actividad del miércoles 12 de agosto en la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV a las 17:30 horas.

  • Partido: Inter Miami vs León
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
  • Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Nu Stadium
  • Transmisión: Apple TV

Inter Miami vs León: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

El miércoles 12 de agosto de 2026 continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el Inter Miami vs León.

Inter Miami vs León: ¿Dónde ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

El partido Inter Miami vs León podrá verse a través de Apple TV.

  • Partido: Inter Miami vs León
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
  • Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Nu Stadium
  • Transmisión: Apple TV
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Inter Miami no ha tenido su mejor torneo en la Leagues Cup 2026 (mexsport / JONATHAN DUENAS)

¿Cómo llegan Inter Miami y León a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Inter Miami suma 3 puntos en la Leagues Cup 2026 y es complicado que logre acceder a la siguiente ronda, debido a que muchos equipos del grupo de la MLS tienen 6 unidades.

León tiene más posibilidad de avanzar a la segunda fase de la Leagues Cup, ya que acumula 6 puntos en el tercer lugar del grupo de la Liga MX.