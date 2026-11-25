La Jornada 5 de la Champions League enfrentó a Inter vs Stuttgart, con victoria del equipo local en San Siro.
Inter vs Stuttgart se midieron en uno de los nueve partidos con los cerró de la Jornada 5 de la Champions League.
Tras este partido, el Inter se ubica en el lugar 11 con 9 puntos; mientras que Stuttgart acumula 7 unidades en la posición 18.
Marcador del partido: Inter 2-0 Stuttgart
Inter vs Stuttgart: así se definió el partido de la Jornada 5 de la Champions League
El partido Inter vs Stuttgart de la Jornada 5 de la Champions League se definió a favor del equipo italiano, pero la victoria no fue tan sencilla para los locales.
El Stuttgart no traicionó a su estirpe de pelea alemana y se plantó con seriedad en la cancha de San Siro, aunque no le alcanzó para sumar unidades.
Así fue el gol del partido Inter vs Stuttgart:
- Minuto 57: Gol de Petar Sucico (Inter 1-0 Stuttgart)
- Minuto 74: Gol de Lautaro Martínez (Inter 2-0 Stuttgart)
¿Cuándo vuelven a jugar Inter y Stuttgart en la Jornada 6 de la Champions League?
Inter y Stuttgart volverán a la actividad en la Jornada 6 de la Champions League, que inicia el martes 8 de diciembre.
Inter visita el miércoles 9 de diciembre al Borussia Dortmund en la Jornada 6, mientras que Stuttgart recibirá al Lille.