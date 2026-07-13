La semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 tendrá un ingrediente histórico: la Albiceleste saltará a la cancha con su emblemática camiseta azul, evocando duelos legendarios entre ambas selecciones.

Ese uniforme está asociado a la “Mano de Dios” y al “Gol del Siglo” de Diego Maradona en México 1986, así como al triunfo en penales en Francia 1998.

Cuarenta años después, Lionel Messi liderará a Argentina con la misma indumentaria frente a una Inglaterra decidida a escribir su propia historia.

Argentina reavivará duelos históricos contra Inglaterra en el Mundial 2026

La decisión de Argentina de utilizar la segunda equipación ha despertado la nostalgia entre los aficionados argentinos, ya que ese uniforme está asociado a dos enfrentamientos legendarios contra Inglaterra.

El más recordado ocurrió en los cuartos de final de México 1986, cuando Diego Armando Maradona firmó una de las actuaciones más icónicas de todos los tiempos.

Aquella tarde en el Estadio Banorte, Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra gracias a dos goles que quedaron grabados para siempre en la historia del futbol. Primero llegó la polémica “Mano de Dios” y, pocos minutos después, el considerado por muchos como el mejor gol de todos los tiempos: el “Gol del Siglo”.

Mano de Dios de Maradona (Tomada de Video)

La playera azul volvió a ser protagonista en otro choque mundialista entre ambas selecciones pues en Francia 1998, argentinos e ingleses protagonizaron un emocionante empate 2-2 que terminó definiéndose en la tanda de penales, misma que ganó la Albiceleste.

Lionel Messi buscará una nueva hazaña con la playera azul de Argentina

Casi tres décadas después de aquel duelo en Francia y 40 años después de la histórica tarde de Maradona en México, Argentina, liderada ahora por Lionel Messi, volverá a enfrentar a Inglaterra vistiendo de azul.

Del otro lado, estará una Inglaterra vestida de blanco y decidida a escribir su propia historia en el Mundial 2026.