En plena polémica durante el Mundial 2026, el periodista francés Romain Molina reveló las posibles irregularidades que involucrarían a la FIFA y a la Selección Argentina.

Las investigaciones del periodista apuntan a que La Albiceleste estarían involucrada en diversos delitos con conocimiento y protección de la FIFA, entre ellos:

Corrupción

Malversación de fondos

Encubrimiento de acusaciones de abuso

Lionel Messi (Julio Cortez / AP Photo/Julio Cortez)

Romain Molina: FIFA protegió a Diego Guacci, entrenador de Argentina, por casos de abuso

Uno de los escándalos más graves de la FIFA y Argentina que investiga Romain Molina tiene que ver con casos de acoso sexual, específicamente del entrenador Diego Guacci, denunciado desde 2021.

Las denunciantes fueron cinco jugadoras juveniles de la selección argentina, quienes acusaron al entrenador por maltrato, acoso psicológico e incluso casos de abusos sexuales a menores.

Aunque las víctimas pidieron mantener el anonimato para poder declarar, la FIFA cerró el caso argumentando falta de pruebas, lo que terminó provocando la filtración de la identidad de las jóvenes.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. (AP)

FIFA protegió empresas fantasmas y desvíos millonarios de Argentina

El reportaje también expone un esquema financiero que involucra desvíos millonarios relacionados con los premios que recibe la Selección Argentina, dinero con el que incluso se compró Perugia, de Italia, en 2024.

Nueve días antes de la final de Qatar 2022, la AFA cedió la exclusividad de sus derechos comerciales en el extranjero a Tour Prenter, una empresa creada apenas tres meses antes en Miami por personas sin vínculo con el futbol.

El contrato otorgaba una comisión del 30%, muy por encima de los estándares de la industria, y permitió que la FIFA transfiriera premios directamente a esta compañía privada, enriqueciendo a personas sin relación con el futbol.

Romain Molina sostiene que la FIFA mantiene un silencio cómplice, motivado por intereses geopolíticos y la necesidad de conservar el apoyo de federaciones sudamericanas.