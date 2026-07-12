La FIFA se pronunció oficialmente sobre una de las jugadas más discutidas de los cuartos de final del Mundial 2026.

La FIFA concluyó que no existe evidencia de que un cable aéreo haya interferido en la acción que derivó en el primer gol de Inglaterra ante Noruega.

Balón del Inglaterra vs Noruega no cambió la trayectoria

La polémica del Inglaterra vs Noruega surgió después de la victoria inglesa por 2-1, cuando diversos aficionados y analistas señalaron que el balón pudo haber cambiado su trayectoria tras un supuesto contacto con uno de los cables utilizados para equipos de transmisión y tecnología dentro del estadio.

Ante la controversia, la FIFA revisó la acción utilizando la información proporcionada por la tecnología del Connected Ball, el sistema que incorpora sensores dentro del balón y que permite recopilar datos en tiempo real sobre su movimiento.

“No hay evidencia”: FIFA pone fin a la polémica del supuesto cable en el gol de Inglaterra. (captura)

El organismo explicó que antes de la anotación inglesa, registrada en el minuto 45+2, los datos no mostraron ninguna anomalía que respaldara la teoría de un contacto externo.

Inglaterra ganó su pase a semifinales del Mundial 2026

Con esta aclaración, la FIFA respaldó la decisión arbitral y la validez del gol que benefició a Inglaterra a encaminar su clasificación a las semifinales del Mundial 2026.

Aunque el debate generó controversia, la FIFA considera que los datos tecnológicos fueron concluyentes y que no hubo interferencia alguna en la acción del primer gol de los ingleses.