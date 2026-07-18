Michael Owen, exfutbolista inglés y comentarista deportivo, criticó a la Selección de Inglaterra y expresó que su caída se remonta a lo ocurrido en el partido contra México durante el Mundial 2026.

México no fue el modelo para ganar un Mundial, sino el modelo para perderlo Michael Owen, exfutbolista inglés y comentarista deportivo

Para el británico, está claro que la derrota 2-1 ante Argentina fue consecuencia directa de haber jugado con miedo y no haber aprendido de los errores en el partido contra los mexicanos.

Owen había estado en el centro de la polémica por decir que el partido contra México había sido deficiente del lado inglés por “ceder demasiado el balón y apostar por una estrategia defensiva”.

México vs Inglaterra rompe récord: 60 millones vieron el partido por televisión (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Michael Owen desestimó la victoria de Inglaterra ante México

En su columna para el Daily Mail, el inglés Michael Owen se defendió por decir que el partido de Inglaterra vs México había sido una de las actuaciones más erradas del equipo británico.

Hubo una completa incomprensión de lo que realmente significa la valentía en el fútbol. Se calificó como nuestra mejor actuación de la historia, y algunos me tacharon de pesimista por señalar que no lo era en absoluto Michael Owen, exfutbolista inglés y comentarista deportivo

Michael Owen critica principalmente la manera en la que Inglaterra gestionó su ventaja al atrincherarse en el área propia, en lugar de mantener la posesión del balón y buscar más anotaciones.

En ese contexto, criticó que los ingleses intentaron replicar la misma estrategia con Argentina tras vencer a México, lo cual, asegura, fue la causa de la caída de Inglaterra.

El comentarista comenta que la historia volvió a repetirse: Inglaterra se puso 1-0 arriba contra Argentina, pero en vez de ir por el golpe final, el equipo siguió el mismo libreto que en los octavos de final.

Michael Owen (Especial)

¿Quién es Michael Owen?

Michael Owen es un exfutbolista inglés nacido el 14 de diciembre de 1979 en Chester, Inglaterra, considerado uno de los delanteros más destacados de su generación.

Tras retirarse en 2013, ha trabajado como analista deportivo y empresario vinculado a la industria hípica.