José Ramón Fernández es uno de los periodistas mexicanos de deportes más reconocidos, pues cuenta con una trayectoria de más de 50 años, donde ha participado en la cobertura extensa de eventos deportivos globales como 12 Copas del Mundo y 12 Juegos Olímpicos.

¿Quién es José Ramón Fernández?

José Ramón Fernández es un periodista y comentarista deportivo mexicano, ampliamente reconocido por su larga trayectoria en la cobertura de eventos deportivos nacionales e internacionales. Asimismo, ha sido una voz influyente en el periodismo deportivo. Inició su carrera en el Canal 13, luego en Imevisión y posteriormente en TV Azteca al privatizarse la televisora.

¿Qué edad tiene José Ramón Fernández?

José Ramón Fernández Álvarez nació el 6 de abril de 1946, por lo que tiene 79 años.

¿José Ramón Fernández tiene esposa?

José Ramón Fernández Álvarez sí está casado; sin embargo, no hay mucha información sobre la mujer.

¿Qué signo zodiacal es José Ramón Fernández?

El signo de José Ramón es Aries, pues nació el 6 de abril, el cual se caracteriza por su energía, entusiasmo y una fuerte personalidad.

¿José Ramón Fernández tiene hijos?

Sí, José Ramón Fernández tiene cuatro hijos:

José Ramón Jr., periodista en España

Juan Pablo, presenta el programa deportivo matutino Toque Inicial de ESPN México

María Asunción

Lorea

Además, tiene cinco nietos por parte de su hija María Asunción.

¿Qué estudió José Ramón Fernández?

José Ramón Fernández Álvarez estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Puebla.

¿En qué ha trabajado José Ramón Fernández?

La carrera de José Ramón Fernández abarca más de 50 años dentro del ámbito periodístico en puestos como: