El partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto sigue dando de qué hablar, pues ahora el periodista Hugo Balassone reveló que tuvo un intenso cruce con el Chicharito.

“Yo no soy de gritar goles, pero me saqué y se me ocurrió decirle a Chicharito: ‘Somos muy grandes’. Le grité el gol en la cara, mientras Seedorf se reía al lado” Hugo Balassone

De acuerdo con las declaraciones del periodista, el exdelantero de la Selección Mexicana criticó las desiciones arbitrales del partido, lo que le molestó y terminó por encararlo.

“Yo no soy de gritar goles, pero me saqué y se me ocurrió decirle a Chicharito: ‘Somos muy grandes’. Le grité el gol en la cara, mientras Seedorf se reía al lado” Hugo Balassone

Incluso, Hugo Balassone relató que los ánimos con el Chicharito estaban tan caldeados que al concluir el Argentina vs Egipto, el goleador se le acercó para hacerle un duro comentario.

Egipto puso contra las cuerdas a Messi y Argentina (Eduardo Díaz)

Periodista argentino se confrontó con el Chicharito durante el Argentina vs Egipto

Durante el partido por los octavos de final del Mundial 2026, Argentina vs Egipto, se marcaron un par de jugadas que fueron decisivas para el resultado final con el que la selección albiceleste avanzó.

En específico, una decisión arbitral ha sido motivo de una gran polémica debido a que anuló un gol a la selección egipcia, por la que se reveló que Javier “Chicharito” Hernández expresó su total descontento.

Así lo reveló el periodista argentino Hugo Balassone, quien explicó que tras dicha jugada, Chicharito —de quien fue vecino de transmisión— insistió en criticar la anulación del gol.

La insistencia del máximo goleador de la Selección Mexicana fue tanta que, aunque Hugo Balassone nunca grita los goles, con el tanto de Enzo Fernández no se pudo contenter.

El periodista señaló que ante el tercer gol argentino, se dirigió al Chicharito para festejarle el gol en la cara y expresar su orgullo por la selección albiceleste.

Javier Hernández (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

Chicharito se lanzó contra argentinos tras partido, afirma Hugo Balassone

Al revelar que tuvo un encontronazo con Chicharito Hernández durante el Argentina vs Egipto del Mundial 2026, Hugo Balassone contó que el mexicano lo confrontó al final del encuentro.

En su relato, el periodista refirió que tampoco es partidario del pique que se ha generado entre mexicanos y argentinos durante los últimos años, pero la actitud del Chicharito lo “recontra sacó”.

Sobre el choque con el futbolista, aseveró que una vez terminado el partido, este se le acercó para reconocer que son campeones del mundo, pero le dijo que eso no les quita lo mala leche.