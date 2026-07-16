Hernán Crespo será el nuevo director técnico del Atlas en la Liga MX, tras la sorpresiva salida de Diego Cocca del equipo rojinegro.

A falta de hacerse oficial, Hernán Crespo habría llegado a un acuerdo con la directiva del Atlas para sustituir a su compatriota argentino Diego Cocca, a unas horas de iniciar el torneo de Apertura 2026.

Diego Cocca dejó de ser el entrenador del Atlas a unos días del inicio del torneo (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Cuándo llega Hernán Crespo para tomar la dirección técnica del Atlas?

El argentino Hernán Crespo firmará un contrato por dos años con el Atlas, según varios reportes de prensa, vinculándose con la institución mexicana hasta junio de 2028.

Se espera que entre jueves y viernes aterrice en Guadalajara Hernán Crespo para formalizar el acuerdo con el Atlas, al que dirigiría a partir de la Jornada 2 contra Santos Laguna.

Omar Flores será el entrenador interino del Atlas en la Jornada 1 de la Liga MX, este viernes 17 de julio en la cancha de León.

La nueva etapa del Atlas en la Liga MX

Grupo PRODI, con José Miguel Bejos al frente, ha iniciado la nueva etapa como dueños del Atlas en busca de regresar al equipo a los primeros lugares de la Liga MX.

Andoni Zubizarreta, director deportivo del Atlas, es el encargado de elegir al nuevo entrenador del Atlas.

A los 51 años de edad, Crespo presume un palmarés como entrenador de 6 títulos, destacando la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, el Campeonato Paulista con Sao Paulo, además de campeonatos en Catar y la Liga de Campeones de la AFC con el Al-Ain.