A poco días de que inicie el Mundial 2026, Mariana Ochoa estrenó el video musical de su nuevo sencillo titulado “Ponte el sombrero”, cuyo marketing la puso en la mira.

Mariana Ochoa, al igual que otros cantantes y agrupaciones, tiene derecho a lanzar un tema musical como parte de la fiebre mundialista; sin embargo, hay códigos que deben respetarse.

Sobre todo porque la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), en días pasados protegió marcas y elementos comerciales a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).

Aunque la cantante no usó el símbolo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, en su video musical sí recurrió a un ventajoso marketing.

A través de Ambush Marketing, Mariana Ochoa se aprovecha de la fiebre del Mundial 2026

Mariana Ochoa, quien tiene una carrera artística de 37 años, recurrió al Ambush Marketing para el lanzamiento del video musical de su canción “Ponte el sombrero”.

El Ambush Marketing, también conocido como Marketing de Emboscada, es una estrategia comercial que, sin pedir permiso, se asocia a un evento masivo para capitalizar sin tener que pagar derechos a patrocinadores.

Personas y empresas realizan Ambush Marketing a través de distintas practicas:

Publicidad paralela: Lanzamiento de campañas publicitarias durante la celebración del evento sin mencionarlo directamente aunque sí hay referencias.

Campañas publicitarias protagonizadas por atletas o influencers: Personas o empresas contratan y/o patrocinan a deportistas y celebridades relacionadas al evento para visibilizar su marca.

Activación exterior: Fuera de la inmediaciones donde se llevará a cabo el evento se colocan anuncios, módulos y promociones.

Al tratarse de publicidad paralela, la nueva canción de Mariana Ochoa es un claro ejemplo de Ambush Marketing ya que la cantante se “cuelga” del Mundial 2026 para:

Generar reproducciones en distintas plataformas,

Ganar popularidad,

Generar ingresos.