La eliminación de México en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un ambiente de tristeza en el entorno del Tricolor, pero también mensajes de orgullo por el camino recorrido como el de Guillermo Martínez.

Memote Martínez reflexionó sobre la participación de la Selección Nacional tras la derrota ante Inglaterra.

En declaraciones realizadas en la zona mixta, el delantero destacó que el mayor legado de este grupo fue la unión que se construyó dentro y fuera del terreno de juego.

Memote Martínez destacó la unión que existe entre los jugadores mexicanos

Al ser cuestionado sobre lo que deja esta generación, Memote Martínez señaló que la fortaleza del equipo estuvo en la cercanía entre los jugadores y sus familias, así como en la capacidad del plantel para sobreponerse a las críticas y a las bajas expectativas que existían antes del torneo.

Asimismo, Memote Martínez resaltó el compromiso mostrado por sus compañeros durante todo el Mundial 2026, pues aseguró que el equipo entregó todo en cada partido y que nadie se guardó nada en la búsqueda de un resultado histórico para el país.

México demostró que puede pelearle a cualquier selección

Aunque México no logró avanzar a los cuartos de final, las palabras de Memote reflejaron el sentimiento de un grupo que, pese a la eliminación, dejó una imagen competitiva y una conexión especial con la afición mexicana durante el Mundial 2026.

“Este equipo murió en la raya”, afirmó Memote Martínez, al recordar el esfuerzo realizado ante Inglaterra.