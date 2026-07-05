La fase de octavos de final del Mundial de 2026 ofrecerá uno de los encuentros más atractivos del torneo cuando Brasil se enfrente a Noruega en un duelo que pondrá cara a cara a una de las máximas favoritas al título y a una selección que sueña con dar la gran sorpresa.

El principal protagonista del conjunto noruego será Erling Haaland, quien llega a esta instancia como la gran figura de su país y uno de los delanteros más temidos del futbol mundial.

Haaland podrá ser determinante para que Noruega busque la victoria

Haaland ha sido fundamental para que Noruega alcance los octavos de final, mostrando la contundencia goleadora que lo ha convertido en una estrella internacional.

Sin embargo, la tarea no será sencilla, ya que Brasil ha vuelto a demostrar por qué es una de las selecciones más exitosas en la historia de los Mundiales y ahora está liderada por figuras como Vinícius Jr.

Noruega buscará aprovechar la potencia física y el instinto goleador de Haaland para lastimar a la defensa brasileña, mientras que los sudamericanos intentarán imponer su “joga bonito” para llevarse el pase a cuartos de final.

Erling Haaland celebra el gol del triunfo ante Costa de Marfil (Tony Gutierrez / AP Photo/Tony Gutierrez)

Noruega busca hacer historia en el Mundial 2026

Noruega buscará escribir una de las páginas más importantes de su historia futbolística ante una Brasil que quiere trascender después de mucho tiempo sin levantar una Copa del Mundo.

La atención estará puesta en Haaland, quien tendrá la oportunidad de medirse a una potencia mundial y demostrar que está listo para liderar una hazaña inolvidable.