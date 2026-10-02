Guillermo Ochoa vivirá una noche especial antes del partido entre México y Chile, que se disputará el martes 6 de octubre, ya que el histórico guardameta recibirá un homenaje en reconocimiento a la trayectoria que ha construido a lo largo de su carrera con la Selección Mexicana.

El reconocimiento para Guillermo Ochoa tendrá un ingrediente particular por el rival que estará enfrente, pues Chile es precisamente el equipo que quedó ligado a uno de los capítulos más dolorosos en la carrera internacional del mexicano: la goleada 7-0 sufrida por México en los cuartos de final de la Copa América Centenario 2016.

La Selección de Chile quedará marcada en la carrera de Guillermo Ochoa

Aquella noche en Santa Clara, California, la Selección de Chile se impuso con una actuación contundente y dejó fuera al conjunto mexicano del torneo.

El resultado se convirtió en uno de los marcadores más recordados de la historia reciente del Tri y quedó asociado a una etapa complicada para el combinado nacional.

Guillermo Ochoa es una leyenda del futbol mundial, afirma Javier Aguirre (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

Casi una década después, Guillermo Ochoa volverá a encontrarse con Chile, pero esta vez en un contexto completamente diferente, ya que antes de que ruede el balón, el arquero será reconocido por su recorrido y por los momentos que ha protagonizado defendiendo la camiseta de México.

Guillermo Ochoa fue uno de los máximos referentes de la Selección Mexicana

Guillermo Ochoa ha disputado múltiples Copas del Mundo y se convirtió en uno de los futbolistas mexicanos con mayor presencia internacional.

Sus actuaciones bajo los tres postes, especialmente en diferentes ediciones mundialistas, forman parte de una trayectoria que lo llevó a convertirse en uno de los referentes de su generación.