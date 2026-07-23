La trayectoria de Guillermo Ochoa continúa recibiendo reconocimientos tras anunciar su retiro del futbol profesional.

En esta ocasión, fue el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien dedicó un emotivo mensaje al histórico guardameta mexicano, destacando el legado que deja en la Copa del Mundo y en la historia de la Selección Mexicana.

¿Qué le dijo Gianni Infantino a Guillermo Ochoa?

A través de un mensaje de despedida, el dirigente del máximo organismo del futbol mundial, Gianni Infantino, elogió la carrera internacional de Guillermo Ochoa, quien puso fin a su etapa como futbolista luego de participar en el Mundial 2026.

“Felicidades Guillermo Ochoa por una carrera internacional que siempre ocupará un lugar especial en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. Como el portero con más partidos internacionales en la historia de México y seis participaciones en la Copa Mundial de la FIFA, tu carrera será recordada por siempre”, expresó Infantino.

El presidente de la FIFA también reconoció las actuaciones que convirtieron a Guillermo Ochoa en uno de los arqueros más emblemáticos de los Mundiales.

Gianni Infantino manda mensaje a Guillermo Ochoa. (captura)

Gianni Infantino le deseó lo mejor a Guillermo Ochoa

Ginanni Infantino también le dio las “Gracias por cada atajada inolvidable y por cada momento defendiendo los colores de la Selección Mexicana. Te deseo todo lo mejor en todo lo que viene”, agregó.

El mensaje se suma a las numerosas muestras de cariño que el arquero Guillermo Ochoa ha recibido por parte de excompañeros, entrenadores, clubes y aficionados de distintas partes del mundo, quienes han recordado sus memorables actuaciones frente a selecciones como Brasil, Alemania y Francia.