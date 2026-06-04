El entrenador André Jardine anunció su salida del América en una conferencia de prensa que le preparó el club para despedirse y en ella, dejó abierta la posibilidad de volver a dirigir en la Liga MX en el futuro.

André Jardine indicó que su siguiente paso no será dentro del futbol mexicano, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de volver, ya que le gustó el país, entre otras cosas.

“Mi siguiente paso creo que no será en México, pero en un futuro más lejano hay que ver qué pasa. No quiero cerrar ninguna puerta. Me gusta el país, la gente y el pueblo, y no sería inteligente de mi parte cerrar puertas; dejamos el futuro abierto”. André Jardine, ex DT del América.

André Jardine cerró su etapa con América

André Jardine reconoció en conferencia de prensa que “en tres años te vienen los pelos blancos; por más que tenga el cariño, el mejor ambiente posible, el desgaste era bastante grande (…) Necesitaba un poquito de oxígeno”.

André Jardine aclaró que abandonar el club fue una situación pensada y en consenso con la directiva, pero que todas las partes necesitaban un respiro.

“Tuve una reunión con Baños, exponiendo mis sentimientos (…) Tuvimos una segunda con Emilio, procuré pasar mis sentimientos. Realmente era lo mejor para todas las partes, cerramos esta etapa”. Andrpe Jardine, ex DT del América.

André Jardine abre la posibilidad de volver a dirigir en la Liga MX (David Leah / MEXSPORT)

¿Cuántos títulos ganó André Jardine con América?

Pese a la dolorosa salida del América, André Jardine dejó la vara muy alta para el siguiente entrenador que llegue a las Águilas, ya que consiguió 6 títulos.

Sin embargo, el único trofeo que se le escapó fue el de la Concachampions, pero eso no quita el gran trabajo que hizo André Jardine con América.