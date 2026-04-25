El Gran Premio de Miami marcará el regreso a la actividad de la F1 y se podría ver a través de TV abierta en México.

De acuerdo con algunos reportes, las sesiones y la carrera principal del Gran Premio de Miami se transmitirán en TV abierta a través del Canal 5.

Además, también existiría la opción de verlo en ViX Premium, dando a los aficionados de la F1 más alternativas para disfrutar de la actividad del fin de semana.

GP de Miami por TV abierta (Captura de pantalla)

¿Cuándo y a qué hora es el Gran Premio de Miami de la F1?

El Gran Premio de Miami de la F1 se celebrará del 1 al 3 de mayo, en lo que significará la reanudación de la actividad de la categoría.

Práctica 1 | Viernes 1 de mayo | 10:30 horas

Clasificación Sprint | Viernes 1 de mayo | 14:30 horas

Carrera Sprint | Sábado 2 de mayo | 10:00 horas

Clasificación carrera | Sábado 2 de mayo | 14:00 horas

Carrera| Domingo 3 de mayo | 14:00 horas

La práctica libre 1 del Gran Premio de Miami de la F1 durará 90 minutos

Otro de los cambios significativos que se vivirán en el Gran Premio de Miami de la F1 será que la práctica libre 1 durará 90 minutos.

La razón detrás de esta decisión es que ha pasado casi un mes desde el GP de Japón y será la única sesión de entrenamientos del fin de semana, por lo que los equipos tendrán más tiempo para hacer los ajustes necesarios.