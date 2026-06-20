Argentina se sumó a la lista de selecciones que sufren bajas por lesión en el Mundial 2026, con la ausencia de Gonzalo Montiel para el partido ante Austria.

La selección de Argentina no tendrá a Gonzalo Montiel en su segundo partido en el Mundial 2026, luego de que el defensa sufriera una lesión muscular en el isquiotibial derecho.

Gonzalo Montiel podría reaparecer en un hipotético partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, fase a la que Argentina llegaría como líder de su grupo.

Gonzalo Montiel es un habitual en la selección de Argentina (Cristian de Marchena / MEXSPORT)

¿Quién ocupará el lugar de Gonzalo Montiel en la selección de Argentina?

Gonzalo Montiel fue titular ante Argelia en su debut por el Grupo J del Mundial 2026, y Nahuel Molina sería su reemplazo ante Austria en el estadio de Dallas.

Tanto Montiel como Molina sufrieron desgarros en el final de la temporada con River Plate y Atlético Madrid, respectivamente.

Giuliano Simeone es la otra opción del entrenador argentino Lionel Scaloni para alinear por el costado derecho de la defensa.

La otra duda de Argentina para enfrentar a la selección de Austria

Lautaro Martínez y Julián Álvarez es la duda en la ofensiva de la selección de Argentina previo al partido ante Austria.

De no haber más lesiones, Argentina saltará con la siguiente alineación ante Austria: Emiliano Martínez, Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi, Thiago Almada y Martínez u Álvarez.

Argentina busca el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026 con un triunfo ante los austriacos. Incluso, puede quedar primero de su zona si en el otro partido Argelia vence a Jordania.