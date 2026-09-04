Se confirmó que Gonzalo Hevia Baillères se convierte en copropietario de los Seattle Seahawks de la NFL.
La incorporación del empresario fue anunciada el 3 de septiembre 2026 y se dio mediante su firma de inversión HBeyond.
Con ello, Gonzalo Hevia Baillères se consolida como uno de los primeros inversionistas mexicanos copropietarios de una franquicia de la NFL.
Gonzalo Hevia Baillères se une al grupo copropietario de los Seattle Seahawks de la NFL
El empresario Gonzalo Hevia Baillères llega a los Seattle Seahawks de la NFL tras adquirir una participación en la franquicia.
Por el momento se desconoce el porcentaje de que posee del equipo de futbol americano.
Gonzalo Hevia Baillères es integrante de la familia dueña de Grupo Bal, conglomerado mexicano que cuenta con empresas como:
- El Palacio de Hierro
- TANE
- GNP Seguros
- Profuturo
- ValMex
- Fresnillo
- Peñoles
- PetrBal
- ITAM
- Operadora Valmex de Fondos de Inversión
Su incorporación a las estructura de los Seattle Seahawks se da en un contexto donde el equipo cambió de dueño en una operación récord de 9 mil 612 millones de dólares, la cual que fue aprobada por unanimidad el pasado 26 de agosto.
El equipo pasó a manos de la familia Khosla, que encabeza el empresario Vinod Khosla, quien ocupará el puesto de presidente del consejo.
Mientras que su esposa Neeru Khoshla asumirá el cargo de propietaria controladora y presidenta de la Seahawks Charitable Foundation; su hijo, Neal Khosla, será vicepresidente.
Entre los nombres de los copropietarios de los Seattle Seahawks también aparecen
- Mark Stevens
- La familia Aramburuzabala
- Val Blavatnik
- Sheryl Sokoloff
- Jesse van der Werf
- Samir Kaul
- Sunny Gupta
- Nader Naini
- Penny Pritzker
- Carlyle
- Dynasty Equity
- Sixth Street
De la lista también destaca otro nombre mexicano, la familia Aramburuzabala, dueña histórica de Grupo Modelo y que actualmente encabeza María Asunción Arambuzabala.
Se trata de una de las dinastías empresariales más ricas e importantes que hay en nuestro país con diversos negocios como la firma Tresalia Capital y la empresa inmobiliaria Abilia.