El exárbitro Marco Antonio Rodríguez dio de que hablar toda vez que se aseguró una supuesta detención el pasado domingo 16 de noviembre debido a una acusación por presunta violencia familiar, razón por la cual un colectivo feminista llamado “Las Tonantzin” se presentó este martes 18 de noviembre a las afueras de donde estaba citado el silbante para la audiencia por dicha acusación a la cual, dicho sea de paso, no se presentó él ni su equipo legal.

Lo primero que es importante destacar es que Marco Antonio Rodríguez no fue detenido y la orden que se había girado en su contra se encontraba suspendida, esto según lo confirmado por Alva Neri Hernández, exesposa de quien fuera un árbitro mundialista mexicano. “No está detenido, al no estar en la presencia del juez, puede esa orden de aprehensión volverse a reactivar, porque no estaba cancelada; estaba suspendida, pero en cualquier momento la juez puede liberarla a petición del Ministerio Público”, aclaró el abogado Marco Chávez Vaca.

En medio de todo esto, el citado colectivo feminista se dio cita a las afueras de los tribunales con mantas en consigna contra Marco Antonio Rodríguez, las cuales lo tacharon de “machista, golpeador y depredador”, entre otros adjetivos con los que acusaron al exárbitro del balompié nacional.

Exesposa de Marco Antonio Rodríguez se siente en peligro

Si bien, Marco Antonio Rodríguez no acudió a la audiencia, la que sí se presentó fue Alva Neri Hernández, exesposa del acusado quien aseguró que actualmente se siente en peligro junto con su familia y siente frustración de que esta situación no se pueda resolver todavía.

“Entro en una situación complicada porque si bien la violencia sigue, incluso a través de interpósitas personas, pues pienso que va a seguir al no enfrentar él su, digamos, las circunstancias, la audiencia, el proceso, yo me siento en peligro, en la calle, junto con mi familia. Esa es la parte que queda como una frustración de no resolver o de no llegar a buen término, de que ya no se nos siga violentando”, compartió la exesposa de Marco Antonio Rodríguez, quien afirmó que el exsilbante ya fue notificado del hecho.

“La juez dijo, está notificado correctamente, su equipo legal tanto como él, y de alguna manera están haciendo su trabajo. Yo confío en la juez, confío en el sistema judicial en este momento, porque están haciendo su trabajo y bueno, pues seguir en este proceso a que llegue ya a solucionarse esta situación de la violencia contra nosotras”, afirmó.

🚨 El colectivo ‘Las Tonantzin’ se hace presente para protestar contra de Marco Antonio ‘N’ y apoyar a su ex esposa.



📹: @higypop



🔴 https://t.co/vixkdsaHWT pic.twitter.com/jVIiUfJSFF — La Afición (@laaficion) November 18, 2025

Abogados de Marco Antonio Rodríguez suspendieron orden de aprehensión

Sobre la orden de aprehensión girada en contra de Marco Antonio Rodríguez y que sus abogados suspendieron, el abogado de la exesposa de Chiquimarco detalló que ingresaron un escrito para ponerla en pausa y presentarse a la audiencia de este martes, cosa que no sucedió, por lo que dicha orden se encuentra activa y el juzgado federal fue avisado de la inasistencia.

“Ellos solicitaron la reconducción al proceso. Voluntariamente ingresaron un escrito y tuvieron que presentarse el día de hoy. Después de una hora que se estuvo esperando, no llegaron. Se le tiene que notificar inmediatamente al juzgado federal, en el sentido de que incumplieron con la suspensión, y en ese sentido la orden se encuentra vigente al día de hoy”, comentó el abogado Marco Chávez Vaca sobre Marco Antonio Rodríguez y su equipo de abogados.

De tal forma, Rodríguez podría ser aprehendido en las próximas horas en caso de que la orden en su contra sea reactivada y con ello, sería detenido por segunda vez por cuestiones de violencia intrafamiliar.