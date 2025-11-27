FC Barcelona vs Alavés se enfrentan en partido de la Jornada 14 de LaLiga; te contamos cuándo y dónde ver el partido del equipo culé.

Trece partidos han pasado desde el inicio de LaLiga, y en la Jornada 14, el FC Barcelona busca el liderato del torneo para lo cual necesita vencer al equipo Alavés.

Partido: FC Barcelona vs Alavés

Fase; Jornada 14 de LaLiga

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Spotify Camp Nou

Transmisión: SKY Sports

FC Barcelona vs Alavés: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 14 de LaLiga?

El sábado 29 de noviembre de 2025 arranca la Jornada 14 de LaLiga, y en la cancha del Spotify Camp Nou, el FC Barcelona busca su triunfo 11 en la competencia, cuando reciba al equipo Alavés.

FC Barcelona vs Alavés: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 14 de LaLiga?

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Alavés, en la Jornada 14 de LaLiga.

¿Cómo llega el FC Barcelona a la Jornada 13 de LaLiga?

El FC Barcelona goleó 4-0 al Athletic en la Jornada 13 de LaLiga para apretar al Real Madrid, que sigue en al cima del torneo.

Previo al partido de la Jornada 14 contra Alavés, el FC Barcelona sufrió una dolorosa derrota en la Champions League a manos del Chelsea.

Goleado con marcador de 0-3, el FC Barcelona necesita una victoria contundente en LaLiga para no perder terreno en la batalla por el campeonato.

Así llega Alavés a la Jornada 14 de LaLiga contra el FC Barcelona

El Alavés, rival del FC Barcelona en la Jornada 13 de LaLiga, llega al partido luego de perder 0-1 en casa con el Celta de Vigo.

Alavés suma 15 puntos en el lugar 14 de LaLiga, por lo que será difícil que le robe puntos al FC Barcelona en la Jornada 14 de la competencia.