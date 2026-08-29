Atlante vs León continuaron con la actividad en la Liga MX este viernes 28 de agosto en el Estadio Banorte.

La Liga MX vio rodar el balón, donde el Atlante vs León terminó en empate para ambos equipos.

Marcador: Atlante 1-1 León.

Atlante vs León: así fue el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

En el partido Atlante vs León de la Jornada 6 de la Liga MX, ambas escuadras protagonizaron un buen duelo que terminó con empate con marcador de 1-1.

Un empate entre León y Atlante, que le sirve más a La Fiera para intentar clasificar dentro de los primeros 8 lugares.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 6 Atlante vs León:

Minuto 81: José Alfonso Alvarado (León)

Minuto 90+2: Martín Sarrafiore (Atlante)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlante y León en la Liga MX?

Atlante visitará al Atlas en la Jornada 7 de la Liga MX.

León por su parte, enfrentará a Pumas con el objetivo de buscar los tres puntos.