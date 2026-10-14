Aston Villa vs Fenerbahce juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico 2-2 en la cancha del Estadio Villa Park, el miércoles 14 de octubre de 2026.

Aston Villa vs Fenerbahce: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League

El pronóstico del partido Aston Villa vs Fenerbahce es empate 2-2 en la Jornada 2 de la Champions League.

Pronóstico: Aston Villa 2-2 Fenerbahce.

Aston Villa vs Fenerbahce: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Aston Villa vs Fenerbahce, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.

Aston Villa

Portero: Zion Suzuki

Defensas: Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Tyrone Mings y Matteo Ruggeri

Mediocampistas: Boubacar Kamara, João Gomes, John McGinn, Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho

Delantero: Nicolas Jackson

Fenerbahce

Portero: Ederson Moraes

Defensas: Mert Müldür, Milan Škriniar, Nathan Aké y Archie Brown

Centrocampistas: N’Golo Kanté, İsmail Yüksek y Bartuğ Elmaz

Delanteros: Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu y Vedat Muriqi

Hora y canal del partido: Aston Villa vs Fenerbahce en La Champions League

Aston Villa vs Fenerbahce chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max o FOX One.