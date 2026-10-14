Aston Villa vs Fenerbahce juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico 2-2 en la cancha del Estadio Villa Park, el miércoles 14 de octubre de 2026.

Aston Villa vs Fenerbahce: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League

El pronóstico del partido Aston Villa vs Fenerbahce es empate 2-2 en la Jornada 2 de la Champions League.

Pronóstico: Aston Villa 2-2 Fenerbahce.

Aston Villa vs Fenerbahce: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Aston Villa vs Fenerbahce, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.

Aston Villa

  • Portero: Zion Suzuki
  • Defensas: Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Tyrone Mings y Matteo Ruggeri
  • Mediocampistas: Boubacar Kamara, João Gomes, John McGinn, Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho
  • Delantero: Nicolas Jackson

Fenerbahce

  • Portero: Ederson Moraes
  • Defensas: Mert Müldür, Milan Škriniar, Nathan Aké y Archie Brown
  • Centrocampistas: N’Golo Kanté, İsmail Yüksek y Bartuğ Elmaz
  • Delanteros: Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu y Vedat Muriqi

Hora y canal del partido: Aston Villa vs Fenerbahce en La Champions League

Aston Villa vs Fenerbahce chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max o FOX One.

  • Partido: Aston Villa vs Fenerbahce
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
  • Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Villa Park
  • Transmisión: HBO Max o FOX One