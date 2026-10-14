Aston Villa vs Fenerbahce juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico 2-2 en la cancha del Estadio Villa Park, el miércoles 14 de octubre de 2026.
Aston Villa vs Fenerbahce: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League
El pronóstico del partido Aston Villa vs Fenerbahce es empate 2-2 en la Jornada 2 de la Champions League.
Pronóstico: Aston Villa 2-2 Fenerbahce.
Aston Villa vs Fenerbahce: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Aston Villa vs Fenerbahce, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.
Aston Villa
- Portero: Zion Suzuki
- Defensas: Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Tyrone Mings y Matteo Ruggeri
- Mediocampistas: Boubacar Kamara, João Gomes, John McGinn, Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho
- Delantero: Nicolas Jackson
Fenerbahce
- Portero: Ederson Moraes
- Defensas: Mert Müldür, Milan Škriniar, Nathan Aké y Archie Brown
- Centrocampistas: N’Golo Kanté, İsmail Yüksek y Bartuğ Elmaz
- Delanteros: Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu y Vedat Muriqi
Hora y canal del partido: Aston Villa vs Fenerbahce en La Champions League
Aston Villa vs Fenerbahce chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max o FOX One.
- Partido: Aston Villa vs Fenerbahce
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Villa Park
- Transmisión: HBO Max o FOX One