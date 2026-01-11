Uno de los mejores equipos del continente y de los de mayor arraigo en Brasil dio a conocer que transmitirá sus partidos como local de la siguiente temporada a través de su canal de YouTube.

Lejos han quedado ya los tiempos en los que los partidos se transmitían en televisión abierta y hoy en día la gran mayoría del futbol se puede ver a través de aplicaciones de streaming o TV de paga, pero un club de Brasil ha aprovechado para innovar.

Y es que, el Flamengo, campeón del Brasileirao y de la Copa Libertadores, anunció de forma oficial que sus partidos se podrán ver a través de YouTube, una noticia que sin duda alguna fue bien recibida por sus fans.

Gigante de Brasil transmitirá sus partidos en su canal de YouTube.

A través de un anuncio compartido en sus redes sociales, el Flamengo de Brasil dio a conocer que transmitirán todos sus encuentros que disputen como local esta temporada en el Brasileirao y en el Carioca a través de su canal de YouTube.

Sin embargo, esto solamente aplicará para los aficionados del Mengao que no vivan en Brasil, pues los partidos serán solamente transmitidos para los que vivan en el extranjero fuera del país.

You heard it from FL himself!



Catch every Campeonato Carioca game and home game during the Brasileirão live for free on FlamengoTV’s YouTube channel 🙌 pic.twitter.com/nodGofXCP3 — FL4MEN9O (@Flamengo_en) January 9, 2026

El vigente campeón del Brasileirao y de la Copa Libertadores habría tomado esta medida para ganar más afición fuera de sus fronteras y así tener mayor popularidad en todo el planeta, además de ofrecer sus partidos para los fans que viven fuera.

Flamengo de Brasil cuenta con una plantilla al nivel del futbol europeo

Además de tomar medidas de marketing para aumentar su afición en todo el mundo, el Flamengo ha respaldado eso con la inversión que hace mercado tras mercado para reforzar su plantilla.

No es casualidad que el Fla haya salido campeón de Copa Libertadores, Brasileirao, y haya llegado a la final de la Copa Intercontinental, pues cuenta con un plantel de casi 200 millones de euros.

Leo Ortiz, Giorgian De Arrascaeta, Samuel Lino y Pedro son algunos de los cracks con los que cuenta el campeón del Brasileirao en su nómina y que fueron vitales para los éxitos que ha tenido el club recientemente.