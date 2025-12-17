PSG vs Flamengo se citaron en la Final de la Copa Intercontinental 2025, partido celebrado en Qatar que llegó hasta las últimas instancias para conocer al ganador.

PSG clasificó de manera directa a la Final de la Copa Intercontinental 2025 luego de ganar la Champions League; mientras que Flamengo dejó en el camino a dos rivales previos apra jugar por el título.

¿Quién ganó la Copa Intercontinental 2025? PSG se impuso al Flamengo en la Final

La jerarquía del PSG, flamante campeón de Europa, se impuso en la Final de la Copa Intercontinental 2025 al Flamengo, monarca de la Copa Libertadores, pero el trámite no fue tan sencillo para el ganador.

A pesar de la paridad que se vivió en gran parte del partido por la Final de la Copa Intercontinental 2025, PSG se adelantó 1-0 sobre Flamengo.

Después de un gol anulado al inicio del partido, el PSG siguió buscando abrir el marcador y lo consiguió al minuto 38 de tiempo corrido.

Una falla del portero de Flamengo dejó el balón en los pies de Kvaratskhelia, quien cerró la pinza por la banda izquiera para anotar el primer gol de la Final.

Un regalo es mucho... DOS SON DEMASIADO 🎁



El fallo de Agustín Rossi que Kvaratskhelia convierte en el 1-0 del PSG 💥#FIFAIntercontinentalCup 🏆 pic.twitter.com/KX5hX3tbZt — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) December 17, 2025

El gol que hizo soñar al Flamengo en la Final de la Copa Intercontinental 2025

Flamengo salió al segundo tiempo de la Final de la Copa Intercontinental 2025, dispuesto a empatar el marcador con el PSG.

La presión de Flamengo rindió frutos al minuto 68 del complemento, cuando un penalti a su favor fue capitalizado por Jorginho, quien emparejó los cartones, 1-1.

¡FLAMENGO NO HA DICHO SU ÚLTIMA PALABRA! 🔴⚫



Empata el Mengão tras el penalti de Marquinhos a De Arrascaeta #FIFAIntercontinentalCup 🏆 pic.twitter.com/mPPK0fZ5GJ — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) December 17, 2025

Así se definió al ganador de la Copa Intercontinental 2025

La Final de la Copa Intercontinental 2025 terminó 1-1 en el tiempo regular, por lo que PSG y Flamengo tuvieron que jugar tiempos extras.

Tampoco los tiempos extras dieron ganador, y todo se definió desde los once pasos en la tanda de penaltis, 2-1 a favor del PSG.

El portero del PSG, Matvey Safonov, detuvo cuatro penaltis para darle la victoria al equipo francés.

¡EL PSG ES CAMPEÓN DE LA COPA INTERCONTINENTAL. EL PSG ES HISTÓRICO! ✨



Los de Luis Enrique logran el SEXTETE derrotando a Flamengo en penaltis 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🇫🇷#FIFAIntercontinentalCup 🏆 pic.twitter.com/bmb5S1k0uI — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) December 17, 2025

Datos a seguir tras definirse la Final de la Copa Intercontinental 2025

La Final de la Copa Intercontinental 2025, fue el primer partido de competición FIFA entre el PSG y el Flamengo.

El único partido previo del PSG ante un rival sudamericano fue en el Mundial de Clubes 2025, duelo que perdió con el Botafogo brasileño

En 2019, el Flamengo perdió la final de la edición anterior de esta competición, por 1-0 ante el Liverpool.

Flamengo llegó a la Final de la Copa Intercontinental 2025 con el objetivo de sumar su segundo trofeo de este tipo, después del conseguido hace más de cuarenta años sobre Liverpool.

El PSG, 13 veces campeón de la Ligue 1, aspiraba a su primer título mundial, en la temporada después de conquistar la Champions League.