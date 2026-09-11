George Desmond Kamurasi es un portero del club SE Dons FC de Londres en la novena división inglesa; quien recientemente rechazó ser rey de uno de los reinos de Uganda.

George Desmond Kamurasi había sido elegido como sucesor del rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV del reino de Tooro en Uganda, quien murió en agosto de 2026; sin embargo, decidió quedarse como guardameta en Londres.

George Desmond Kamurasi (@big_gkam)

George Desmond Kamurasi no quizo ser rey de Uganda por sus compromisos personales

A pesar de contar con un amplio respaldo, George Desmond Kamurasi rechazó convertirse en rey del reino de Tooro en Uganda, señalando compromisos personales en Londres.

Eso lo confirmó Charles Oyo, miembro del comité de sucesión, al consultar George Desmond Kamurasi individualmente, así como al resto de los aspirantes a la corona.

En sus propias palabras, el portero declaró: “No, tengo responsabilidades y no puedo ser rey”. Reportes señalan que la negativa vino al no querer abandonar su vida en Londres junto a su esposa e hijo.

Ante este rechazo, el consejo real terminó nombrando al príncipe Edward Rukidi Kijanangoma, periodista de la televisión estatal ugandesa, como nuevo monarca.

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George Desmond Kamurasi es parte de la dinastía real Babiito de Uganda

La razón por la que George Desmond Kamurasi fue elegido como rey, se debe a que es parte de la dinastía real Babiito de reino de Tooro en Uganda.

George Desmond Kamurasi es nieto del monarca George Kamurasi Rukidi III, hijo del príncipe George Desmond “Jimmy” Mugenyi y primo del rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV.

Tras la muerte de este último a finales de agosto de 2026, el Comité de Sucesión Real evaluó diversas candidaturas, donde 15 de las 18 personas reunidas votaron por el guardameta.

Con lo cual, de la noche a la mañana, se convirtió en el principal candidato para asumir el trono del Reino de Tooro en Uganda.

Sin embargo, una vez que el portero del SE Dons FC fue comunicado sobre su ascenso a la corona, rechazó automáticamente el llamado, prefiriendo quedarse en su actual trabajo.