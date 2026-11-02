LASK vs Slovan Bratislava se encuentran en la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de noviembre a las 14 horas con transmisión por HBO Max o Fox One.

Partido: LASK vs Slovan Bratislava

Fase: Jornada 4

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Raiffeisen Arena

Transmisión: HBO Max o Fox One

LASK vs Slovan Bratislava: Fecha del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Será el martes 3 de noviembre de 2026 que se disputará el LASK vs Slovan Bratislava de la Jornada 4 de la Champions League.

LASK vs Slovan Bratislava: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League

El martes 3 de noviembre de 2026 a las 14 horas es el partido de la Jornada 4 de la Champions League: LASK vs Slovan Bratislava.

LASK vs Slovan Bratislava: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League?

El partido LASK vs Slovan Bratislava podrá verse a través de HBO Max o Fox One.