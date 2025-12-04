Gabriela Cuevas destaca primer diálogo con Estados Unidos y Canadá sobre el Mundial 2026

Gabriela Cuevas, representante de México en el Mundial 2026, destacó la celebración del primer diálogo con Estados Unidos y Canadá sobre la realización de este magno evento deportivo.

A través de sus redes sociales, Gabriela Cuevas destacó que durante este primer encuentro, tanto México, Estados Unidos y Canadá acordaron lograr el mismo objetivo: “ Construir el mejor Mundial de Futbol de la historia ”.

se reunió con los representantes de dichos países, Andrew H. Giuliani y Adam van Koeverden.

La representante de México destacó que durante el encuentro logró compartir un objetivo encomendado por la presidenta Sheinbaum, la cual es llevar a cabo también un Mundial de manera social.

Esto para llevar la cultura y el deporte a todos los rincones del país, teniendo en cuenta también al gran número de turistas que visitarán México.

Gabriela Cuevas señaló que durante el diálogo se abordó el tema de las relaciones diplomáticas, con la finalidad de que los tres países mantengan una buena comunicación.

Esto no solo con vistas al Mundial del 2026, sino también de cara al futuro tras el evento deportivo.

Por tal motivo, Gabriela Cuevas señaló que junto a Andrew H. Giuliani y Adam van Koeverden, México, Estados Unidos y Canadá buscan, de la mano de la FIFA, llevar a cabo talleres informativos que permitan una mejor coordinación entre países sede.

