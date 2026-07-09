La Fiscalía de Francia abrió una investigación por presuntos insultos racistas dirigidos contra Kylian Mbappé, luego de que la senadora paraguaya Celeste Amarilla emitiera declaraciones ofensivas tras la eliminación de Paraguay a manos de Francia en los octavos de final del Mundial 2026.

La indagatoria de las autoridades francesas busca determinar si los dichos constituyen incitación pública al odio racial en contra del capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé por parte de Celeste Amarilla.

Fiscalía de Francia analiza posible delito por comentarios racistas contra Kylian Mbappé

De acuerdo con el medio The Guardian, la Fiscalía de Francia ha abierto una investigación contra la senadora paraguaya Celeste Amarilla por comentarios racistas en redes sociales dirigidos a Kylian Mbappé tras la victoria de Francia vs Paraguay en el Mundial 2026.

La polémica comenzó después de la victoria de francesa sobre Paraguay, cuando Amarilla publicó insultos racistas y xenofóbicos en redes sociales hacia Kylian Mbappé en los que hizo referencias despectivas sobre su ascendencia camerunés.

Los insultos de Amarilla fueron condenados por autoridades, organismos internacionales y la Federación Francesa de Futbol (FFF) quien expresó su respaldo al delantero y condenó cualquier forma de discriminación.

La senadora paraguaya Celeste Amarilla habla de los insultos que hizo a Kylian Mbappé (Jorge Saenz / AP Foto / AP Photo/Jorge Saenz)

De acuerdo con la investigación, la Fiscalía de París analiza si las expresiones de la legisladora paraguaya contra Mbappé constituyen un delito de incitación al odio o discriminación racial conforme a la legislación francesa.

Por su parte, Kylian Mbappé respondió públicamente a los ataques y calificó los comentarios de Celeste Amarila como “despreciables”, mientras que el seleccionador francés, Didier Deschamps, aseguró que el capitán mantiene la concentración de cara al duelo de cuartos de final del Mundial 2026.