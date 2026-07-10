El Senado de Paraguay aprobó una declaración oficial para condenar las expresiones racistas de la senadora Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé, luego de la controversia que estalló tras el partido entre Paraguay y Francia en los octavos de final del Mundial 2026.

La resolución del senado paraguayo también dejó claro que las declaraciones de la legisladora Celeste Amarilla no representan la postura de la Cámara Alta ni del país.

La decisión fue tomada después de más de cinco horas de debate, en una sesión en la que algunos legisladores respaldaron a Celeste Amarilla, aunque finalmente la mayoría aprobó un pronunciamiento de rechazo a toda forma de racismo y discriminación.

Senado de Paraguay rechaza comentarios racistas de Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé

Tras cinco horas de debate, el Senado de Paraguay condenó las declaraciones racistas de la senadora Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé y rechazó que representen a la cámara y al país latinoamericano.

La polémica comenzó después de que Celeste Amarilla publicara en redes sociales diversos mensajes ofensivos contra Kylian Mbappé tras la eliminación de Paraguay del Mundial 2026, en donde sus comentarios fueron calificados como racistas por organismos internacionales, el Gobierno paraguayo, la Federación Francesa de Futbol y el propio delantero del Real Madrid.

Celeste AmarillA hace gesto grosero, durante una sesión plenaria en la Cámara de Diputados de Paraguay (Nathalia Aguilar / EFE / EFE)

Mbappé respondió públicamente al señalar que la senadora era una persona “despreciable e indigna de su cargo” y lamentó que sus declaraciones opacaran el histórico desempeño de la selección paraguaya durante la Copa del Mundo. La Federación Francesa de Futbol anunció además acciones legales por considerar que los mensajes constituyen un acto de discriminación racial.

Con la resolución aprobada, el Senado paraguayo reafirmó su rechazo absoluto al racismo y subrayó que las expresiones de Celeste Amarilla corresponden únicamente a su responsabilidad individual, deslindando institucionalmente al Congreso de la polémica que generó repercusión internacional.