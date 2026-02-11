Televisa anunció que transmitirá las Grandes Ligas de la MLB en este 2026 a través de sus distintas plataformas, esto, luego de tres temporadas fuera de la televisora.

Fue a través de un comunicado que Televisa anunció un acuerdo estratégico con la MLB para transmitir en México durante 2026, 2027 y 2028.

¿Qué competencias de la MLB transmitirá Televisa?

Televisa informó que ofrecerá una amplia oferta de beisbol en vivo, contenidos originales y cobertura multiplataforma a través de TV abierta, ViX, para transmitir la MLB.

En el documento, Televisa indicó que tendrá 55 partidos de temporada regular, postemporada y la Serie Mundial.

La televisora también estableció un acuerdo con el World Baseball Classic para que en este año se transmitan por TV Abierta todos los partidos de la fase de grupos en los que participe la Selección Mexicana, así como una semifinal y la gran final del torneo.

“Estamos encantados de firmar esta histórica alianza con la MLB, lo que nos permitirá llevar a nuestras audiencias en México, por los siguientes 3 años, las jugadas más emocionantes de sus equipos favoritos. Nuestro compromiso con las audiencias es el de ofrecer los mejores contenidos deportivos y agradecemos que la MLB nos haya elegido como su casa”, dijo el Marco Liceaga, Director General de Sport Promotion.

Televisa transmitirá la MLB 2026: regresan las Grandes Ligas. (captura)

¿Dónde se verán los juegos de la MLB en México?

Televisa ya confirmó los canales oficiales donde transmitirán los juegos de la MLB en México.

Los partidos de la MLB serán por TV Abierta y el canal nueve y el 5 serán los encargados de transmitirlos de forma gratuita.