Bajo la premisa de “México cumplió”, Gabriela Cuevas resaltó los logros alcanzados en torno al Mundial 2026 y aseguró que, gracias a la comunicación y organización, se obtuvo el mejor torneo de la historia.

A través de redes sociales, Gabriela Cuevas detalló que el éxito del Mundial 2026 en México se basó en cuatro principios fundamentales:

Constancia

Comunicación

Colaboración

Coordinación

“Coordinar un Mundial es armar un equipo: cada quien juega una posición distinta, pero todos con la misma camiseta”. Gabriela Cuevas

Gabriela Cuevas destaca logros del Mundial 2026 y afirma que “México cumplió” (Captura de pantalla)

Gabriela Cuevas destaca logros del Mundial 2026 y afirma que “México cumplió”

A casi una semana de la clausura del torneo, Gabriela Cuevas, representante ante la FIFA, aseguró que “México cumplió”con la meta que se había propuesto: “organizar el mejor mundial de la historia”.

De acuerdo con Gabriela Cuevas, el éxito de México se fundamentó en el trabajo en equipo y una coordinación paso a paso que permitió integrar a todos los sectores para entregar los resultados esperados.

El Mundial 2026 fue histórico al albergar 28 selecciones, 16 ciudades sede y 104 partidos ; sin embargo, México hizo su parte y logró que todo saliera como se tenía planeado en todos los ámbitos.

Más allá de lo deportivo, se amplió la meta para involucrar a dependencias federales y gobiernos estatales, creando un legado social que busca transformar diversas regiones del país.

Gabriela Cuevas destacó que el modelo de trabajo para el Mundial 2026 en México fue tan efectivo que, meses después, Estados Unidos creó una fuerza de tarea similar para gestionar su parte del torneo.