La Federación Mexicana de Futbol (FMF) prepara una serie de modificaciones en su estructura directiva, cuyos detalles se darán a conocer oficialmente este viernes mediante un comunicado.

De acuerdo con información de Francisco Arredondo, de TUDN, los cambios buscan reorganizar responsabilidades dentro de la FMF, particularmente en el área encargada de las distintas selecciones mexicanas.

¿Cuáles son los cambios que hará la FMF en su estructura?

Entre los movimientos destaca la llegada de Enrique Nieto Junco a la vicepresidencia de Selecciones Nacionales, mientras que Ivar Sisniega se mantendrá como presidente ejecutivo del organismo.

Nieto Junco, quien se desempeñaba como secretario general adjunto de la FMF, además de director de Asuntos Internacionales y Alianzas Estratégicas, asumirá una nueva responsabilidad relacionada con la operación cotidiana de las Selecciones Nacionales.

En su nuevo cargo, trabajará junto a Duilio Davino y Andrés Lillini, quienes están al frente de las áreas deportivas de las selecciones mayores varoniles y de los representativos nacionales menores, respectivamente.

Duilio Davino y Andrés Lillini, presentados en la nueva estructura de la Selección Mexicana. (@miseleccionmx)

La reorganización permitirá establecer una coordinación más directa en el funcionamiento de los equipos nacionales, desde las categorías juveniles hasta el combinado mayor, que se encuentra en una etapa de preparación rumbo a los próximos compromisos internacionales.

Rafael Márquez podría sumar a Andrés Lillini con los cambios de la FMF

En el caso de Andrés Lillini, su nombre también ha sido relacionado con la posibilidad de incorporarse al cuerpo técnico de Rafael Márquez en la Selección Mexicana, dentro del proyecto que apunta al Mundial de 2030.

Los cambios todavía están pendientes de confirmación oficial, por lo que será el comunicado de este viernes el que permita conocer el alcance definitivo de la reestructuración y las responsabilidades de cada integrante del organigrama de la FMF.