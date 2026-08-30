La Federación Mexicana de Futbol (FMF), la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el Estadio Banorte realizaron un reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por las labores de seguridad que llevó a cabo durante el Mundial 2026.

Las autoridades destacaron el trabajo realizado por la Sedena como parte de la Fuerza de Tarea “Kukulkán”, encargada de participar en las labores de seguridad durante el torneo mundialista.

Reconocimiento a la Sedena se realizó durante el América vs Puebla

El acto se realizó el 29 de agosto, en el marco del partido entre América y Puebla disputado en el Estadio Banorte, el cuál terminó con victoria azulcrema por 2-0.

En representación del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional acudió el Comandante del Ejército Mexicano, quien además se desempeñó como jefe del Centro Coordinador de la “Copa Mundial de la FIFA 2026” de la institución.

Durante la ceremonia también participaron elementos de las Fuerzas Armadas, quienes realizaron el despliegue de una Bandera Monumental.

El acto protocolario contó además con la presencia de una Banda de Guerra, Banda de Música y el Coro de la Sedena, encargados de acompañar la entonación del Himno Nacional Mexicano.

Entregan reconocimiento a la Sedena. (@Defensamx1)

FMF, CONADE y el Estadio Banorte destacaron labor de la Sedena

Con este reconocimiento, la FMF, CONADE y el Estadio Banorte destacaron la labor de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y su participación durante el Mundial 2026.

Por su parte, la Sedena señaló que este tipo de acciones también permiten fortalecer el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, además de fomentar el respeto por los símbolos patrios y respaldar las actividades deportivas.