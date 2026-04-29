La selección mexicana de clavados está lista para disputar la Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, en la que participará del 1 al 3 de mayo en el Centro Acuático Nacional de Pekín, China. Transmite World Aquatics en pago por evento.
- Evento: Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026
- Fecha: 1-3 de mayo participación de la selección mexicana
- Horario: A partir de las 20 horas
- Sede: Centro Acuático Nacional de Pekín, China
- Transmisión: World Aquatics en pago por evento
Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026: Día para ver el evento
A continuación te detallamos las fechas y pruebas de la Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026 en la que participará México:
Viernes 1 de mayo
- Final de trampolín 3 metros sincronizado (varonil y femenil)
- Final de plataforma 10 metros sincronizado (varonil y femenil)
- Final de equipo mixto
- Final de trampolín 3 metros femenil
- Final de plataforma 10 metros varonil
Sábado 2 de mayo
- Eliminatoria cara a cara, semifinal y final de trampolín 3 metros varonil
- Eliminatoria cara a cara, semifinal y final de plataforma 10 metros femenil
Domingo 3 de mayo
- Eliminatoria cara a cara, semifinal y final de trampolín 3 metros femenil
- Eliminatoria cara a cara, semifinal y final de plataforma 10 metros varonil
Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026: Hora para ver el evento
Los horarios de las pruebas en las que participarán clavadistas de México en la Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, son a partir de las 20 horas, y pueden confirmarse en la página de World Aquatics.
Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026: ¿Dónde ver el evento?
La plataforma World Aquatics transmitirá en pago por evento la Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026.
- Evento: Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026
- Fecha: 1-3 de mayo participación de la selección mexicana
- Horario: A partir de las 20 horas
- Sede: Centro Acuático Nacional de Pekín, China
- Transmisión: World Aquatics en pago por evento
Clavadistas de México en la Final de la Copa del Mundo 2026
El equipo nacional de clavados de México aseguró su lugar en la Final de la Copa del Mundo 2026 con 11 atletas en su delegación.
Los medallistas olímpicos Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya, así como por Gabriela Agúndez García encabezan a la selección mexicana.
Randal Willars, Kevin Berlín y Alejandra Estudillo, además de las gemelas Mía Zazil y Lía Yatzil Cueva Lobato, también estarán en la Final de Copa del Mundo.
Formato de la Final de la Copa del Mundo 2026
El formato individual de la Final de la Copa del Mundo 2026 será bajo un sistema de eliminación directa cara a cara, seguido de semifinales y final.
Las pruebas sincronizadas y de equipo mixto se definirán en finales directas.
Así será la participación mexicana por pruebas:
Trampolín 3 metros | rama femenil
- María Fernanda García vs Jia Chen
- Aranza Vázquez vs Daniela Zapata
Trampolín 3 metros sincronizado | rama femenil
- Lía Cueva Lobato y Mía Cueva Lobato
Plataforma 10 metros | rama femenil
- Suri Zoe Cueva Lobato vs Linjing Jiang
Plataforma 10 metros sincronizado | rama femenil
- Gabriela Agúndez García y Alejandra Estudillo Torres
Trampolín 3 metros | rama varonil |
- Juan Manuel Celaya vs Osmar Olvera se enfrentan en el cara a cara
Trampolín 3 metros sincronizado | rama varonil
- Juan Manuel Celaya Hernández y Osmar Olvera Ibarra
Plataforma 10 metros | rama varonil
- Kevin Berlín vs Junjie Lian
- Randal Willars vs Mark Hrytsenko
Plataforma 10 metros sincronizado | rama varonil
- Kevin Berlín y Randal Willars
Equipo mixto
- Aranza Vázquez, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera y Randal Willars