La selección mexicana de clavados está lista para disputar la Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, en la que participará del 1 al 3 de mayo en el Centro Acuático Nacional de Pekín, China. Transmite World Aquatics en pago por evento.

Evento: Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026

Fecha: 1-3 de mayo participación de la selección mexicana

Horario: A partir de las 20 horas

Sede: Centro Acuático Nacional de Pekín, China

Transmisión: World Aquatics en pago por evento

Osmar Olvera y Juan Celaya participarán en la Copa Mundial de Clavados 2026 (ESPECIAL)

Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026: Día para ver el evento

A continuación te detallamos las fechas y pruebas de la Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026 en la que participará México:

Viernes 1 de mayo

Final de trampolín 3 metros sincronizado (varonil y femenil)

Final de plataforma 10 metros sincronizado (varonil y femenil)

Final de equipo mixto

Final de trampolín 3 metros femenil

Final de plataforma 10 metros varonil

Sábado 2 de mayo

Eliminatoria cara a cara, semifinal y final de trampolín 3 metros varonil

Eliminatoria cara a cara, semifinal y final de plataforma 10 metros femenil

Domingo 3 de mayo

Eliminatoria cara a cara, semifinal y final de trampolín 3 metros femenil

Eliminatoria cara a cara, semifinal y final de plataforma 10 metros varonil

Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026: Hora para ver el evento

Los horarios de las pruebas en las que participarán clavadistas de México en la Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, son a partir de las 20 horas, y pueden confirmarse en la página de World Aquatics.

Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026: ¿Dónde ver el evento?

La plataforma World Aquatics transmitirá en pago por evento la Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026.

Evento: Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026

Fecha: 1-3 de mayo participación de la selección mexicana

Horario: A partir de las 20 horas

Sede: Centro Acuático Nacional de Pekín, China

Transmisión: World Aquatics en pago por evento

Mía y Lía Cueva en la Copa del Mundo de Clavados. (Mariano Rios / Mariano Rios)

Clavadistas de México en la Final de la Copa del Mundo 2026

El equipo nacional de clavados de México aseguró su lugar en la Final de la Copa del Mundo 2026 con 11 atletas en su delegación.

Los medallistas olímpicos Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya, así como por Gabriela Agúndez García encabezan a la selección mexicana.

Randal Willars, Kevin Berlín y Alejandra Estudillo, además de las gemelas Mía Zazil y Lía Yatzil Cueva Lobato, también estarán en la Final de Copa del Mundo.

Formato de la Final de la Copa del Mundo 2026

El formato individual de la Final de la Copa del Mundo 2026 será bajo un sistema de eliminación directa cara a cara, seguido de semifinales y final.

Las pruebas sincronizadas y de equipo mixto se definirán en finales directas.

Así será la participación mexicana por pruebas:

Trampolín 3 metros | rama femenil

María Fernanda García vs Jia Chen

Aranza Vázquez vs Daniela Zapata

Trampolín 3 metros sincronizado | rama femenil

Lía Cueva Lobato y Mía Cueva Lobato

Plataforma 10 metros | rama femenil

Suri Zoe Cueva Lobato vs Linjing Jiang

Plataforma 10 metros sincronizado | rama femenil

Gabriela Agúndez García y Alejandra Estudillo Torres

Trampolín 3 metros | rama varonil |

Juan Manuel Celaya vs Osmar Olvera se enfrentan en el cara a cara

Trampolín 3 metros sincronizado | rama varonil

Juan Manuel Celaya Hernández y Osmar Olvera Ibarra

Plataforma 10 metros | rama varonil

Kevin Berlín vs Junjie Lian

Randal Willars vs Mark Hrytsenko

Plataforma 10 metros sincronizado | rama varonil

Kevin Berlín y Randal Willars

Equipo mixto