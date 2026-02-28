La Copa Mundial de Clavados se queda en Jalisco, situación que confirmó el presidente de la Conade, Rommel Pacheco.

Después de que se buscaron otras opciones de sede de la Copa Mundial de Clavados, como la Ciudad de México el evento se quedará en su sede inicial.

¿Qué dijo la Conade respecto a la sede de la Copa Mundial de Clavados?

Rommel Pacheco, presidente de la Conade, señaló que la Copa Mundial de Clavados entra en etapa de reprogramación y se confirmará la nueva fecha próximamente para realizarse en el estadio de Jalisco.

Rommel Pacheco publicó un mensaje en las redes sociales para confirmar que la Copa Mundial de Clavados se mantiene en Jalisco.

Confirman Copa Mundial de Clavados en Jalisco (Captura de pantalla )

¿Por qué estaba en duda la Copa Mundial de Clavados para realizarse en Jalisco?

Hay que recordar que la Copa Mundial de Clavados había sido cancelada por World Aquatics por los conflictos que ocurrieron el domingo 22 de febrero en el estado de Jalisco.

Las gestiones realizadas por las autoridades deportivas mexicanas, permitieron que la Copa Mundial de Clavados se mantenga dentro del calendario mundial y se realice en Jalisco.

México asegura la presencia de los mejores clavadistas del mundo en un evento de talla mundial, disciplina en la que el país suele pelear por los mejores lugares.

¿Cómo le ha ido a México en la Copa Mundial de Clavados en Canadá?

México está participando en la primera parada de la Copa Mundial de Clavados en Montreal, Canadá y lo ha hecho de buena forma.

México suma dos medallas de plata en la Copa Mundial de Clavados de Canadá: