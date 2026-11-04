Porto vs Napoli se midieron el miércoles 4 de noviembre en la Jornada 4 de la Champions League, con resultado de 4-1.

Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 4 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Porto vs Napoli.

Ahora, Porto suma 3 puntos y es el lugar 26 de la fase de liga; mientras que Napoli se ubica en el lugar 27 con 3 unidades logradas.

Marcador del partido: Porto 4-1 Napoli.

Porto vs Napoli: así se definió el partido de la Champions League

El partido Porto vs Napoli, corresponde a la Jornada 4 de la Champions League.

Así fueron los goles del partido Porto vs Napoli:

Minuto 11: Gol de Jan Bednarek (Porto)

Minuto 43: Gol Scott McTominay (Napoli)

Minuto 71: Gol de Gabri Veiga (Porto)

Minuto 80: Gol de Jakub Kiwior (Porto)

Minuto 90: Gol de Samu Aghehowa (Porto)

¿Cuándo vuelven a jugar Porto y Napoli en la Champions League?

Porto y Napoli regresarán a jugar en la Jornada 5 de la Champions League, que inicia el martes 24 de noviembre.

Porto visita al Feyenoord el 24 de noviembre, mientras que Napoli enfrenta al Manchester City el 24 del mismo mes.