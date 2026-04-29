La FIFA dará más de 1750 millones de pesos en efectivo adicional a las selecciones del Mundial 2026, para ayudar a cubrir los costos. Se trata de una cifra más alta de lo previsto.

La FIFA acordó aumentar en 35 millones de pesos los pagos básicos a cada federación, hasta casi un mínimo de 220 millones de pesos.

El organismo rector del futbol en el mundo, prevé ingresos de al menos 192 mil millones de pesos para el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Por qué aumento FIFA el apoyo económico a las selecciones para el Mundial 2026?

Algunas de las 48 federaciones clasificadas al Mundial 2026, sobre todo de Europa, le advirtieron a la FIFA que los pagos para costos de preparación fijados en 2025 harían que perdieran dinero con el torneo.

Esta situación solo la evitarían las selecciones que avancen lejos en las rondas de eliminación directa del Mundial 2026.

El apoyo financiero para los entrenamientos previos al torneo y los gastos aumentará ahora a casi 44 millones de pesos.

Cada federación recibe un incremento de casi 18 millones de pesos en el premio básico

Más subsidios de la FIFA para las selecciones en el Mundial 2026

La FIFA indicó que también asignará más de 280 millones de pesos adicionales en “subsidios para costos de delegación de los equipos” y que repartirá más entradas a cada federación para sus partidos.

Según el reglamento del Mundial, la FIFA ya está obligada a pagar vuelos de ida y vuelta en clase ejecutiva para que cada federación viaje al torneo, además de manutención y alojamiento para una delegación de 50 personas.

Los pagos de hotel comienzan cinco noches antes del primer partido de un equipo y se extienden hasta una noche después de que sea eliminado.

La FIFA también cubre el costo de los viajes internos para hasta 50 integrantes de la delegación, y una flota dedicada de vehículos, incluido un vehículo para el equipamiento.

Las federaciones de las selecciones mundialistas deben pagar un “seguro adecuado... que incluye, entre otros, lesiones, accidentes, enfermedades y viajes”, además de “costos incidentales de hotel” y el alojamiento de miembros adicionales de una delegación.