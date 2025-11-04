Edson Álvarez y el Fenerbahce visitan al Viktoria Pizen en la Europa League; te decimos a qué hora y dónde ver el partido en la Jornada 4.

Edson Álvarez y el Fenerbahce se mantienen en una buena posición en la Europa League, de cara al partido contra Viktoria Pizen en la Jornada 4.

¿Cuándo juega Edson Álvarez con Fenerbahce en la Jornada 4 de la Europa League?

El Fenrebahce de Edson Álvarez visita al Viktoria Pizen en la Jornada 4 de la Europa League, el jueves 6 de noviembre de 2025.

A qué hora ver al mexicano Edson Álvarez en la Jornada 4 de la Europa League

El jueves 6 de noviembre de 2025, Viktoria Pizen vs Fenerbahce se enfrentan en la Jornada 4 de la Europa League, partido en el que el mexicano Edson Álvarez podría ser titular.

El partido del Fenerbahce está programado para iniciar a las 14 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver al mexicano al mexicano Edson Álvarez en la Superliga de Turquía?

El partido del Fenerbahce de Edson Álvarez contra Viktoria Pizen, en la Jornada 4 de la Europa League será transmitido a través de la plataforma Disney+ y ESPN 2.

Partido: Viktoria Pizen vs Fenerbahce

Fase: Jornada 4 de la Europa League

Fecha: Jueves 6 de noviembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Doosan Arena

Transmisión: Disney+ y ESPN 2

¿Cómo llega el Fenerbahce de Edson Álvarez a la Jornada 4 de la Europa League?

El Fenerbahce de Edson ÁLvarez venció 1-0 al Stuttgart en la Jornada 3 de la Europa League.

Edson Álvarez arrancó como titular con el Fenerbahce en la Jornada 4 de la Europa League, partido en el que se ganó una tarjeta amarilla.

Con 6 puntos, el Fenerbahce de Edson Álvarez ocupa el lugar 14 en la Europa League.

¿Cómo va el Viktoria Pizen en la Europa League previo a la Jornada 4 vs Fenerbahce?

El Viktoria Pizen, rival del Fenerbahce en la Jornada 4 de la Europa League, sumó tres unidades más en su anterior partido del torneo, venciendo a la Roma.

Con 7 puntos, el Viktoria Pizen se ubica en la posición 5 de la Europa League, previo a su partido con Fenerbahce de Edson Álvarez.