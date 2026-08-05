FC Dallas vs Querétaro: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026.

FC Dallas vs Querétaro se encuentran en el primer partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 1-1 en la Jornada 1. Conoce las posibles alineaciones.
FC Dallas vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido FC Dallas vs Querétaro es empate entre el club de la MLS y de la Liga MX 1-1, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: FC Dallas 1-1 Querétaro.
FC Dallas vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
FC Dallas vs Querétaro se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
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FC Dallas
- Portero: Maarten Paes
- Defensas: Herman Johansson, Sebastien Ibeagha, Nkosi Tafari y Marco Farfan
- Mediocampistas: Sebastian Lletget, Asier Illarramendi y Show
- Delanteros: Paul Arriola, Petar Musa y Logan Farrington
Querétaro
- Portero: Guillermo Allison
- Defensas: Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia y Daniel Parra
- Mediocampistas: Martín Rodríguez, Érik Dueñas, Santiago Homenchenko y Juan Cázares
- Delanteros: Alí Ávila y Rodrigo Auzmendi
FC Dallas vs Querétaro: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
FC Dallas vs Querétaro se encuentras en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, este miércoles 5 de agosto a 18:30 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: FC Dallas vs Querétaro
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026
- Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Texas Health Mansfield Stadium
- Transmisión: Apple TV