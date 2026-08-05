FC Dallas vs Querétaro se encuentran en el primer partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 1-1 en la Jornada 1. Conoce las posibles alineaciones.

FC Dallas vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido FC Dallas vs Querétaro es empate entre el club de la MLS y de la Liga MX 1-1, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: FC Dallas 1-1 Querétaro.

FC Dallas vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

FC Dallas vs Querétaro se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

FC Dallas

  • Portero: Maarten Paes
  • Defensas: Herman Johansson, Sebastien Ibeagha, Nkosi Tafari y Marco Farfan
  • Mediocampistas: Sebastian Lletget, Asier Illarramendi y Show
  • Delanteros: Paul Arriola, Petar Musa y Logan Farrington

Querétaro

  • Portero: Guillermo Allison
  • Defensas: Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia y Daniel Parra
  • Mediocampistas: Martín Rodríguez, Érik Dueñas, Santiago Homenchenko y Juan Cázares
  • Delanteros: Alí Ávila y Rodrigo Auzmendi
FC Dallas vs Querétaro: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026.
FC Dallas vs Querétaro: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026. (Fernando Monreal / Fernando Monreal)

FC Dallas vs Querétaro: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

FC Dallas vs Querétaro se encuentras en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, este miércoles 5 de agosto a 18:30 horas. Transmite Apple TV.

  • Partido: FC Dallas vs Querétaro
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026
  • Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Texas Health Mansfield Stadium
  • Transmisión: Apple TV