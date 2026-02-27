FC Barcelona vs Villarreal se verán las caras en la Jornada 26 de LaLiga, el sábado 28 de febrero. El pronóstico marca victoria del equipo blaugrana con marcador de 2-1.

FC Barcelona busca quedarse con el liderato de LaLiga por encima del Real Madrid, que se encuentra solo por un punto debajo del cuadro de Hansi Flick.

FC Barcelona vs Villarreal: Pronóstico del partido de LaLiga

FC Barcelona no puede dejar ir puntos ante equipos como Villarreal, así que, el pronóstico es que el equipo blaugrana gane 2-1 en el Estadio Spotify Camp Nou.

Pronóstico: FC Barcelona 2-1 Villarreal

FC Barcelona vs Villarreal: Posibles alineaciones del partido de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones de la visita del Villarreal a la cancha del FC Barcelona en la Jornada 26 de LaLiga.

FC Barcelona

Portero: Joan Garcia

Defensas: Martín, Cubarsí, Balde y Koundé

Mediocampistas: De Jong, Olmo y Fermín

Delanteros: Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres

Villarreal

Portero: Luiz Junior

Defensas: Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga y Sergi Cardona

Mediocampistas: Pape Gueye, Comesaña, Moleiro y Bucachan

Delanteros: Mikautadze y Pépé

FC Barcelona vs Villarreal: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de LaLiga. (Manu Fernandez / AP)

FC Barcelona vs Villarreal: Fecha, horario y dónde ver la Jornada 26 de LaLiga

La Jornada 26 de LaLiga enfrenta al FC Barcelona vs Villarreal. El partido inicia a las 9:15 horas por SKY Sports.

Partido: FC Barcelona vs Villarreal

Fase: Jornada 26

Torneo: LaLiga

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026

Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Spotify Camp Nou

Transmisión: Sky Sports

¿Cómo llegan FC Barcelona y Villarreal a la Jornada 26 de LaLiga?

Con 61 puntos, FC Barcelona terminó como líder de la tabla general de LaLiga.

En la Jornada 25, FC Barcelona goleó 3-0 al Levante.

Villarreal llega al juego contra FC Barcelona tras perder 2-1 ante Valencia en la Jornada 25 de LaLiga.

El equipo rival de los blaugranas se quedó con 51 puntos en el tercer lugar de la tabla general, por lo que tendrá que ganar en el Estadio Spotify Camp Nou si quiere seguir escalando posiciones.