FC Barcelona vs Villarreal: Día, hora y canal para ver la Jornada 26 de LaLiga.

FC Barcelona vs Villarreal se enfrentarán en la Jornada 26 de LaLiga. La cita es el sábado 28 de febrero a las 9:15 horas por Sky Sports.
- Partido: FC Barcelona vs Villarreal
- Fase: Jornada 26
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026
- Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Spotify Camp Nou
- Transmisión: Sky Sports
FC Barcelona vs Villarreal: Hora para ver el partido de la Jornada 26 de LaLiga
FC Barcelona vs Villarreal se medirán el sábado 28 de febrero como parte de la Jornada 26 LaLiga a las 9:15 horas.
FC Barcelona vs Villarreal: Canal para ver el partido de la Jornada 26 de LaLiga
Sky Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Villarreal, el sábado 28 de febrero a las 9:15 horas.
¿Cómo llegan FC Barcelona y Villarreal a la Jornada 26 de LaLiga?
Con 61 puntos, FC Barcelona terminó como líder de la tabla general de LaLiga.
En la Jornada 25, FC Barcelona goleó 3-0 al Levante.
Villarreal llega al juego contra FC Barcelona tras perder 2-1 ante Valencia en la Jornada 25 de LaLiga.
El equipo rival de los blaugranas se quedó con 51 puntos en el tercer lugar de la tabla general, por lo que tendrá que ganar en el Estadio Spotify Camp Nou si quiere seguir escalando posiciones.