FC Barcelona vs Villarreal se enfrentarán en la Jornada 26 de LaLiga. La cita es el sábado 28 de febrero a las 9:15 horas por Sky Sports.

Partido: FC Barcelona vs Villarreal

Fase: Jornada 26

Torneo: LaLiga

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026

Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Spotify Camp Nou

Transmisión: Sky Sports

FC Barcelona vs Villarreal: Día, hora y canal para ver la Jornada 26 de LaLiga. (Joan Monfort / AP)

¿Cómo llegan FC Barcelona y Villarreal a la Jornada 26 de LaLiga?

Con 61 puntos, FC Barcelona terminó como líder de la tabla general de LaLiga.

En la Jornada 25, FC Barcelona goleó 3-0 al Levante.

Villarreal llega al juego contra FC Barcelona tras perder 2-1 ante Valencia en la Jornada 25 de LaLiga.

El equipo rival de los blaugranas se quedó con 51 puntos en el tercer lugar de la tabla general, por lo que tendrá que ganar en el Estadio Spotify Camp Nou si quiere seguir escalando posiciones.