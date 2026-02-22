FC Barcelona derrotó al Levante por goleada de 3-0 para recuperar el liderato de LaLiga y ponerse a un punto por encima del Real Madrid.

Y es que luego de que los merengues perdieron contra el Osasuna, el FC Barcelona aprovechó la localía y venció sin problemas al Levante para quedarse con 61 puntos en la tabla general del campeonato español.

¿Cómo fueron los goles del partido FC Barcelona vs Levante?

El FC Barcelona recibió en el Camp Nou al Levante, club que poco a poco se despide de LaLiga y que los culés claramente aprovecharon para retomar el liderato de la competición que habían perdido cuando cayeron ante el Girona.

En el caso del Levante, llegaban a este partido luego de perder ante Villarreal a media semana, además de que no registran una victoria desde el 23 de enero pasado.

Por dicha razón, el conjunto blaugrana no tuvo piedad y desde el minuto 4 abrieron el marcador gracias a Marc Bernal, quien remató de derecha desde el centro del área después de una asistencia de Eric García tras un saque de esquina.

La segunda anotación fue de Frankie de Jong, quien metió un derechazo junto al palo izquierdo del portero de Levante. La tercera y última fue de Fermín López, quien recibió la asistencia por parte de Lamine Yamal.

Barcelona vuelve a la cima: derrota al Levante y recupera el liderato de LaLiga. (captura)

¿Cuándo es el próximo juego del FC Barcelona?

El próximo compromiso del FC Barcelona será ante el Villarreal en la Jornada 26 de LaLiga.

El juego del FC Barcelona será el sábado 28 de febrero en punto de las 9:15 horas, tiempo del centro de México.