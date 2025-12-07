La Champions League se reanuda con la Jornada 6, y el partido FC Barcelona vs Frankfurt es uno de los nueve programados en el primer día de acciones; te contamos cuándo y dónde ver el partido de los culés.

Partido: FC Barcelona vs Frankfurt

Fase; Jornada 6 de la Fase de Liga de Champions League

Fecha: Martes 9 de diciembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Spotify Camp Nou

Transmisión: HBO MAX y TNT Sports

FC Barcelona vs Frankfurt: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 6 de Champions League?

El martes 9 de diciembre de 2025 arranca la Jornada 6 de la Champions League con nueve partidos, entre ellos la visita del Frankfurt al FC Barcelona.

FC Barcelona vs Frankfurt: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Champions League?

Las señales de HBO MAX y TNT Sports transmitirán el partido FC Barcelona vs Frankfurt, como parte de la Jornada 6 de la Champions League.

FC Barcelona vs Frankfurt chocan a partir de las 14 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo llega el FC Barcelona a la Jornada 6 de Champions League vs Frankfurt?

El FC Barcelona fue goleado en la Jornada 5 de la Champions League por el Chelsea, alejándose de los líderes de la competencia.

Con marcador de 0-3, el FC Barcelona cayó con Chelsea en una dolorosa derrota para el equipo culé en la Jornada 6 de la Champions League.

El FC Barcelona se quedó en 7 puntos en el lugar 18 de la Champions League, así que necesita sumar las tres unidades ante Frankfurt.

El único enfrentamiento europeo anterior entre estos equipos se produjo en los cuartos de final de la Europa League 2021/22, con empate 1-1 en Alemania y victoria del Frankfurt en Barcelona.

Así llega el Frankfurt a la Jornada 6 de la Champions League vs FC Barcelona

El Frankfurt suma cuatro puntos en la Champions League y ocupa el lugar 28 de la competencia de clubes europeos, previo a su visita al FC Barcelona.

En la Jornada 5 de la Champions League, el Frankfurt fue goleado en casa. 0-3, por el Atalante de la Serie A.