FC Barcelona vs Aston Villa juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo local, el martes 3 de noviembre de 2026.

FC Barcelona vs Aston Villa: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

FC Barcelona 2-1 Aston Villa es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: FC Barcelona 2-1 Aston Villa

FC Barcelona vs Aston Villa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Aston Villa, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo

Mediocampistas: Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo y Gordon

Delantero: Raphinha

El FC Barcelona necesita la victoria en casa ante el Aston Villa (Jose Breton / AP Photo/Jose Breton)

Aston Villa

Portero: Suzuki

Defensas: João Gomes, Lindelöf, Pau Torres y Mings

Mediocampistas: McGinn, Barkley, Alysson, Buendía y Mbaye

Delantero: Nico Jackson

Hora y canal del partido FC Barcelona vs Aston Villa en La Champions League

FC Barcelona vs Aston Villa juegan en la Jornada 4 de la Champions League: martes 3 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por HBO Max y TNT.