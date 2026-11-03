FC Barcelona vs Aston Villa juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo local, el martes 3 de noviembre de 2026.
FC Barcelona vs Aston Villa: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League
FC Barcelona 2-1 Aston Villa es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.
Pronóstico: FC Barcelona 2-1 Aston Villa
FC Barcelona vs Aston Villa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League
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FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo
- Mediocampistas: Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo y Gordon
- Delantero: Raphinha
Aston Villa
- Portero: Suzuki
- Defensas: João Gomes, Lindelöf, Pau Torres y Mings
- Mediocampistas: McGinn, Barkley, Alysson, Buendía y Mbaye
- Delantero: Nico Jackson
Hora y canal del partido FC Barcelona vs Aston Villa en La Champions League
FC Barcelona vs Aston Villa juegan en la Jornada 4 de la Champions League: martes 3 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por HBO Max y TNT.
- Partido: FC Barcelona vs Aston Villa
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026
- Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Spotify Cam Nou
- Transmisión: HBO Max y TNT