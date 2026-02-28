El FC Barcelona no baja el ritmo en la pelea por el título de LaLiga, luego de golear 4-1 al Villarreal con hat-trick de Lamine Yamal y consolidarse en el liderato de la competencia.
Con el acecho del Real Madrid encima, el FC Barcelona llegó al partido de la Jornada 26 de LaLiga obligado a ganar.
¿Cómo quedó el FC Barcelona en la Jornada 26 de LaLiga?
A pesar de sufrir en algunas fases del partido de la Jornada 26 de LaLiga, el FC Barcelona se apoderó de los tres puntos en su cancha.
Con marcador de 4-1, el FC Barcelona derrotó al Villarreal para llegar a 64 puntos, cuatro más que Real Madrid.
- Resultado: FC Barcelona 4-1 Villarreal
¿Cómo fue el triunfo del FC Barcelona en la Jornada 26 de LaLiga?
Hat-trick de Lamine Yamal abrió el camino a la victoria al FC Barcelona.
El Villarreal acortó distancias, pero no puso en riesgo los tres puntos del FC Barcelona, que se afianzó en la cima de LaLiga.
Goles del partido
- Minuto 28: Gol de Lamine Yamal | FC Barcelona 1-0 Villarreal
- Minuto 37: Gol de Lamine Yamal | FC Barcelona 2-0 Villarreal
- Minuto 49: Gol de Pape Gueye | Villarreal 1-2 FC Barcelona
- Minuto 60: Gol de Lamine Yamal | FC Barcelona 3-1 Villarreal
- Minuto 92: Gol de R. Lewandowski | FC Barcelona 4-1 Villarreal
¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona?
El FC Barcelona regresa a la actividad en los cuartos de final de la Copa del Rey el martes 3 de marzo.
Atlético de Madrid de Obed Vargas será el rival del FC Barcelona, partido en la vuelta de cuartos de final al que los culés llegan con 4 goles de desventaja.