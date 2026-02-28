El FC Barcelona no baja el ritmo en la pelea por el título de LaLiga, luego de golear 4-1 al Villarreal con hat-trick de Lamine Yamal y consolidarse en el liderato de la competencia.

Con el acecho del Real Madrid encima, el FC Barcelona llegó al partido de la Jornada 26 de LaLiga obligado a ganar.

¿Cómo quedó el FC Barcelona en la Jornada 26 de LaLiga?

A pesar de sufrir en algunas fases del partido de la Jornada 26 de LaLiga, el FC Barcelona se apoderó de los tres puntos en su cancha.

Con marcador de 4-1, el FC Barcelona derrotó al Villarreal para llegar a 64 puntos, cuatro más que Real Madrid.

  • Resultado: FC Barcelona 4-1 Villarreal
Lamine Yamal festeja gol (Joan Monfort / AP)

¿Cómo fue el triunfo del FC Barcelona en la Jornada 26 de LaLiga?

Hat-trick de Lamine Yamal abrió el camino a la victoria al FC Barcelona.

El Villarreal acortó distancias, pero no puso en riesgo los tres puntos del FC Barcelona, que se afianzó en la cima de LaLiga.

Goles del partido

  • Minuto 28: Gol de Lamine Yamal | FC Barcelona 1-0 Villarreal
  • Minuto 37: Gol de Lamine Yamal | FC Barcelona 2-0 Villarreal
  • Minuto 49: Gol de Pape Gueye | Villarreal 1-2 FC Barcelona
  • Minuto 60: Gol de Lamine Yamal | FC Barcelona 3-1 Villarreal
  • Minuto 92: Gol de R. Lewandowski | FC Barcelona 4-1 Villarreal

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona?

El FC Barcelona regresa a la actividad en los cuartos de final de la Copa del Rey el martes 3 de marzo.

Atlético de Madrid de Obed Vargas será el rival del FC Barcelona, partido en la vuelta de cuartos de final al que los culés llegan con 4 goles de desventaja.