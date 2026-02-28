El FC Barcelona no baja el ritmo en la pelea por el título de LaLiga, luego de golear 4-1 al Villarreal con hat-trick de Lamine Yamal y consolidarse en el liderato de la competencia.

Con el acecho del Real Madrid encima, el FC Barcelona llegó al partido de la Jornada 26 de LaLiga obligado a ganar.

¿Cómo quedó el FC Barcelona en la Jornada 26 de LaLiga?

A pesar de sufrir en algunas fases del partido de la Jornada 26 de LaLiga, el FC Barcelona se apoderó de los tres puntos en su cancha.

Con marcador de 4-1, el FC Barcelona derrotó al Villarreal para llegar a 64 puntos, cuatro más que Real Madrid.

Resultado: FC Barcelona 4-1 Villarreal

Lamine Yamal festeja gol (Joan Monfort / AP)

¿Cómo fue el triunfo del FC Barcelona en la Jornada 26 de LaLiga?

Hat-trick de Lamine Yamal abrió el camino a la victoria al FC Barcelona.

El Villarreal acortó distancias, pero no puso en riesgo los tres puntos del FC Barcelona, que se afianzó en la cima de LaLiga.

Goles del partido

Minuto 28: Gol de Lamine Yamal | FC Barcelona 1-0 Villarreal

Minuto 37: Gol de Lamine Yamal | FC Barcelona 2-0 Villarreal

Minuto 49: Gol de Pape Gueye | Villarreal 1-2 FC Barcelona

Minuto 60: Gol de Lamine Yamal | FC Barcelona 3-1 Villarreal

Minuto 92: Gol de R. Lewandowski | FC Barcelona 4-1 Villarreal

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona?

El FC Barcelona regresa a la actividad en los cuartos de final de la Copa del Rey el martes 3 de marzo.

Atlético de Madrid de Obed Vargas será el rival del FC Barcelona, partido en la vuelta de cuartos de final al que los culés llegan con 4 goles de desventaja.