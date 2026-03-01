FC Barcelona vs Atlético de Madrid se enfrentarán en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. La cita es el martes 3 de marzo a las 14 horas por Sky Sports.

Partido: FC Barcelona vs Atlético de Madrid

Fase: semifinales

Torneo: Copa del Rey

Fecha: Martes 3 de marzo de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Spotify Camp Nou

Transmisión: Sky Sports

FC Barcelona vs Atlético de Madrid se medirán el martes 3 de marzo como parte de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey a las 14 horas.

Sky Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Atlético de Madrid, el martes 3 de marzo a las 14 horas.

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Hora y canal para ver la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. (Bernat Armangue / AP)

¿Cómo llegan FC Barcelona y Atlético de Madrid a la vuelta de semifinales de la Copa del Rey?

FC Barcelona perdió en la ida de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

En el partido de ida, FC Barcelona fue goleado 4-0 por el Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid llega al juego contra FC Barcelona con una importante ventaja luego de ganar el juego de ida de semifinales de la Copa del Rey.

El equipo colchonero deberá mantener o ampliar la ventaja en el Estadio Spotify Camp Nou si quiere avanzar a la final del torneo local.