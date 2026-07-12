Hoy 12 de julio de 2026, en el Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) Panini México buscará romper el récord Guiness por el intercambio de estampas deportivas más grande del mundo.

Actualmente, es Brasil quién tiene el récord desde el 2022 con mil 447 personas intercambiando estampas por 8 horas.

Fan Fest del Zócalo busca romper el récord Guiness de intercambio de estampas con el álbum panini

Desde las 12:00 pm de hoy los aficionados de México y coleccionistas de estampas se dieron cita en el Fan Fest del Zócalo de la CDMX en busca de romper el récord Guiness por el intercambio de estampas más grande.

Según el Guiness World Records, desde el 12 de octubre de 2022, es iFood Brasil y Panini Brasil quiénes tiene el récord con mil 447 personas intercambiando estampas deportivas por ocho horas.

Ahora, Panini México es quien busca romper el récord Guiness con las estampas del álbum Panini por el Mundial 2026.

Para esto, los aficionados y coleccionistas tendrán que asistir al Fan Fest del Zócalo, hacer un registro y obtendrán un número de participante. Una vez accediendo podrán iniciar con el intercambio de estampas.

En esta ocasión se buscará romper el récord Guiness con un intercambio cuyo ingreso terminará hasta las 4:00 pm. Sin embargo, deberán ser más asistentes que en Brasil y las acciones durarán solo cuatro horas.

Según Panini México, así como en el Fan Fest del Zócalo en CDMX, harán la misma dinámica en Zapopan en el Parque de las niñas y los niños en el mismo horario.