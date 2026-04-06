Faitelson vuelve a estar en el ojo de la polémica por una fuerte discusión que tuvo con Marc Crosas en la mesa de debate de Línea de 4, que pasa por TUDN.

No es la primera vez que David Faitelson y Crosas chocan en un programa, o en redes sociales. Desde que el periodista llegó a Televisa, han tenido piques fuertes.

Aunque se debe decir que Faitelson ha tenido problemas con todos: Rafa Puente Jr, Cancino, Alex de la Rosa y básicamente con los que ha compartido pantalla.

Es parte de su estilo, y ese estilo lo ha llevado a ser uno de los más odiados, pero al mismo tiempo, su sola presencia significa rating. El precio a pagar.

Faitelson y Crosas protagonizan fuerte discusión en TUDN en vivo

El día de ayer, se llevó a cabo el programa de Línea de 4 de TUDN. En este compartieron mesa: David Faitelson, Marc Crosas, Mauricio Ymay, Miguel Herrera y Tito Villa.

En algún momento, el tema fue el América y su planeación deportiva. Faitelson comenzó todo, al insinuar que Miguel Herrera e Ymay no hablaban de Santiago Baños porque tenían una amistad con él.

Ahí se metió Crosas que le dijo: “¿al dueño que lo permite?“. En ese momento, Faitelson se enojó, por lo que contestó: ”No tiene nada que ver, ¿quieres poner en peligro el sustento de mi familia? Te voy a decir una cosa, tú a mí, me la pelas"

No quedó ahí, pues el exfutbolista comentó: “Luego va a criticar a Juárez por hacer gestos”. Y David finalizó: “No tienes huev*s, en la pausa vamos a platicar afuera”.

No es la primera vez: La pelea entre Faitelson y Crosas que inició todo

Faitelson y Crosas se han dado con todo desde hace varios años. Seguramente, todo comenzó en 2024 cuando se dijeron de todo en redes sociales.

El exjugador criticó el poco conocimiento que tiene Faitelson sobre jugadores, y el periodista le contestó: “me da mucho gusto que estés muy pendiente de lo que digo y hasta lo que no digo… Aporta algo, no seas el mismo mediocre, vende espejitos que vino a México cuando no tenías nivel para jugar en la Liga MX"

Al final, Faitelson le dijo mediocre a Crosas. Así comenzó todo.