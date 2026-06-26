Pese a que el Mundial 2026 aún en está en curso y ni siquiera se ha avanzado a las fases de eliminación directa, Estados Unidos ya está pensando en albergar otra edición del torneo.

Lo anterior debido a que Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca, dijo que el país es la mejor opción para albergar el Mundial 2038.

Pese al entusiasmo y seguridad de Andrew Giuliani en torno a la capacidad de Estados Unidos para albergar el Mundial 2038, la candidatura aún no se ha presentado de manera oficial.

Trump e Infantino (Evan Vucci / AP)

Estados Unidos quiere ser sede del Mundial 2038

Durante la fase de grupos del Mundial 2026, los estadios que han recibido los encuentros han albergado a más de 3.6 millones de asistentes, cifra récord que supera lo logrado en 1994.

Ante el éxito que ha tenido el certamen mundialista, Estados Unidos ya está pensando a futuro, pues levantó la mano como el primer candidato a albergar el Mundial 2038.

Fue el director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo 2026, Andrew Giuliani, quien abrió la posibilidad de que Estados Unidos reciba otra edición del torneo.

“Si tenemos en cuenta que este Mundial podría ampliarse en algún momento a 64 equipos, creo que Estados Unidos puede con ello” Andrew Giuliani

Abordado por medios de comunicación, el directivo refirió que si para ese entonces son 64 los cupos disponibles para las selecciones, Estados Unidos es la mejor opción para recibir el certamen.

Incluso, aseveró que habló con el propio Donald Trump sobre la posibilidad de ser sede una vez más de una Copa del Mundo, aunque no reveló cuál fue la postura del presidente.

Estados Unidos sería el primer candidato para el Mundial 2038

El 31 de octubre de 2023, el Consejo de la FIFA dio a conocer que Arabia Saudita será sede del Mundial 2034, tras definir que el Mundial 2030 se jugará en España, Portugal y Marruecos.

Sin embargo, el Mundial 2038 aún no tiene al menos de manera oficial, un candidato para albergarlo, pues el interés de Estados Unidos para recibir el certamen aún no se ha presentado de manera formal.

No obstante, los dichos de Andrew Giuliani, quien resaltó la infraestructura deportiva con la que cuenta el país, pondría una importante ventaja a Estados Unidos por sobre otras posibles sedes.